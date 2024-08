Ogni quanto bisognerebbe realmente tagliare i capelli: la verità ti spiazzerà totalmente

Ogni quanto è necessario tagliare i capelli per una chioma sana e forte? Ecco cosa dovresti sapere per averli splendidi sempre. Lunghi o corti, i capelli necessitano sempre di particolari cure per essere sani a forti. A seconda della tipologia del capello con cui si ritrova ad avere a che fare si eseguono trattamenti specifici, che mirano a ridefinirne la struttura e a renderli forti dall’interno. Tuttavia, anche la “spuntatina” si rivela essenziale. Ogni quanto bisognerebbe quindi tagliarli? C’è chi proprio non ne vuol sentir parlare. Il team chioma lunga si rifiuta anche di tagliare un solo millimetro della propria chioma. Eppure, questa però sarebbe un’operazione necessaria per un taglio corposo, per avere punte piene e capelli spessi. Ma cosa …

Lunghi o corti, i capelli necessitano sempre di particolari cure per essere sani a forti. A seconda della tipologia del capello con cui si ritrova ad avere a che fare si eseguono trattamenti specifici, che mirano a ridefinirne la struttura e a renderli forti dall’interno. Tuttavia, anche la “spuntatina” si rivela essenziale. Ogni quanto bisognerebbe quindi tagliarli?

C’è chi proprio non ne vuol sentir parlare. Il team chioma lunga si rifiuta anche di tagliare un solo millimetro della propria chioma. Eppure, questa però sarebbe un’operazione necessaria per un taglio corposo, per avere punte piene e capelli spessi. Ma cosa bisognerebbe sapere al riguardo? Gli esperti lo confermano: tagliare i capelli abitualmente è la strategia giusta per una crescita sana. Ma ogni quanto farlo?

Ogni quanto tagliare i capelli per avere una chioma perfetta tutto l’anno

Che tu preferisca il taglio lungo o quello corto, devi sapere che tagliare ogni tanto i tuoi capelli non può farti altro che bene. C’è chi decide di cambiare look in vista dell’estate, pensando che una spuntatina prima o dopo il ritorno delle vacanze possa migliorare l’aspetto della propria chioma. Ma questa non è una strategia da applicare solo nel pieno della stagione estiva. I capelli andrebbero curati sempre e di conseguenza andrebbero tagliati con una maggiore frequenza.

L’ideale, secondo gli esperti, sarebbe tagliare qualche centimetro ogni 3-4 mesi. Così facendo si promuove una crescita sana e forte, liberando la chioma da quelle punte vuote e sfibrate. Questo farà acquisire un aspetto immediatamente più sano. Naturalmente, ciò non basta per prendersi cura in maniera efficiente del proprio capello.

Massaggi con oli stimolanti per la crescita, l’utilizzo di protezioni da fonti di calore (come termoprotettori), utilizzare una federa in seta per non rovinarli durante il riposot notturno, evitare getti d’acqua troppo caldi, proteggere la propria chioma dai raggi solari con le apposite protezioni, sono tutte strategie utili a mantenere il capello più sano che mai.

Non vanno poi ignorate problematiche legate a carenze alimentari, problemi di genetica o ormonali, che possono fortemente influenzare lo stato del capello e la sua conseguente crescita. In questi casi, è sempre consigliato rivolgersi a un esperto in materia che sappia indicare il migliore percorso per migliorare il proprio aspetto, a partire dall’interno con l’inserimento di fonti nutrizionali e complessi vitaminici essenziali.