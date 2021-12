Cosa c'è stasera in tv: guida ai programmi di oggi

Cosa c’è stasera in tv? Scopriamo insieme i programmi della prima serata di oggi, domenica 5 dicembre, alla scoperta delle trasmissioni in onda sui principali canali televisivi. Ecco la guida aggiornata con gli appuntamenti di questa sera…

Oggi in tv: i programmi della prima serata

Ecco cosa ci aspetta stasera in tv, con tanti programmi per tutti i gusti nel prime time del 5 dicembre 2021… per una domenica coi fiocchi:

Rai 1 – 21:25 – Carla : prima serata nel segno di Carla Fracci, con il film biografico che vede nel cast Alessandra Mastronardi, Paola Calliari e Stefano Rossi Giordani.

– 21:25 – : prima serata nel segno di Carla Fracci, con il film biografico che vede nel cast Alessandra Mastronardi, Paola Calliari e Stefano Rossi Giordani. Rai 2 – 21:00 – N.C.I.S Los Angeles : appuntamento con la 12esima stagione della serie, episodio 16 a cui seguirà N.C.I.S New Orleans .

– 21:00 – : appuntamento con la 12esima stagione della serie, episodio 16 a cui seguirà . Rai 3 – 20:00 – Che tempo che fa : Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback in un nuovo appuntamento del talk con tantissimi ospiti.

– 20:00 – : Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback in un nuovo appuntamento del talk con tantissimi ospiti. Rete 4 – 21:20 – Controcorrente : prima serata dedicata all’approfondimento sulla grande attualità italiana e internazionale con Veronica Gentili.

– 21:20 – : prima serata dedicata all’approfondimento sulla grande attualità italiana e internazionale con Veronica Gentili. Canale 5 – 21:20 – All together now : nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, con la giuria capitanata da J-Ax.

– 21:20 – : nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, con la giuria capitanata da J-Ax. Italia 1 – 21:20 – Oblivion : appuntamento con il grande cinema di fantascienza, in onda il film con Tom Cruise, Nikolaj Coster-Waldau, Morgan Freeman e Andrea Riseborough.

– 21:20 – : appuntamento con il grande cinema di fantascienza, in onda il film con Tom Cruise, Nikolaj Coster-Waldau, Morgan Freeman e Andrea Riseborough. La7 – 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi : Andrea Purgatori torna con una nuova puntata del suo documentario intitolata “Enigma Omicron: Pandemia senza fine?”.

– 21:15 – : Andrea Purgatori torna con una nuova puntata del suo documentario intitolata “Enigma Omicron: Pandemia senza fine?”. Tv8 – 21:35 – MasterChef Italia: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alle prese con un nuovo appuntamento del celebre cooking show dedicato agli chef amatoriali.

Non resta che scegliere il canale e… Buona visione!