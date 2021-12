Cosa c'è stasera in tv: guida ai programmi di oggi

Pronti a scoprire cosa c’è stasera in tv? Facciamo un tuffo tra i programmi della prima serata di oggi, domenica 12 dicembre, e andiamo a vedere tutte le trasmissioni in onda sui principali canali del piccolo schermo! Ecco la guida aggiornata con gli appuntamenti di questa sera…

Oggi in tv: i programmi della prima serata

Ecco cosa ci aspetta stasera in tv, con tanti programmi per tutti i gusti nel prime time del 12 dicembre 2021… per una domenica coi fiocchi:

Rai 1 – 20:35 – Festa di Natale – Una serata per Telethon : Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, conduce lo show dedicato a Fondazione Telethon.

– 20:35 – : Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, conduce lo show dedicato a Fondazione Telethon. Rai 2 – 21:00 – N.C.I.S Los Angeles : appuntamento con la 12esima stagione della serie, episodio 17 a cui seguirà N.C.I.S New Orleans .

– 21:00 – : appuntamento con la 12esima stagione della serie, episodio 17 a cui seguirà . Rai 3 – 20:00 – Che tempo che fa : Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano con un nuovo appuntamento del talk e tanti ospiti.

– 20:00 – : Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano con un nuovo appuntamento del talk e tanti ospiti. Rete 4 – 21:20 – Controcorrente : prima serata dedicata all’approfondimento su politica e attualità con il talk condotto da Veronica Gentili.

– 21:20 – : prima serata dedicata all’approfondimento su politica e attualità con il talk condotto da Veronica Gentili. Canale 5 – 21:20 – All together now : nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker e la giuria capitanata da J-Ax.

– 21:20 – : nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker e la giuria capitanata da J-Ax. Italia 1 – 21:20 – Hercules – La leggenda ha inizio : film d’azione che vede nel cast Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins e Roxanne McKee.

– 21:20 – : film d’azione che vede nel cast Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins e Roxanne McKee. La7 – 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi : Andrea Purgatori torna con una nuova puntata del suo documentario dedicato ai cold case, casi irrisolti cosiddetti “a pista fredda”.

– 21:15 – : Andrea Purgatori torna con una nuova puntata del suo documentario dedicato ai cold case, casi irrisolti cosiddetti “a pista fredda”. Tv8 – 21:35 – Family Food Fight: la cucina grande protagonista nello show culinario con tre giudici d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia.

Non resta che scegliere il canale e… Buona visione!