Primavera di imperdibili offerte nell’ampio catalogo Yves Rocher per la cura del viso e del corpo! Il mese di aprile si apre con sconti d’occasione su tanti prodotti per la beauty routine di ogni donna, preziosi segreti di bellezza da tenere sempre con sé per dolci coccole che regalano benessere e migliorano l’aspetto della pelle. Abbiamo scelto 5 straordinari articoli che vi permetteranno un trattamento a 360 gradi, dal contorno occhi alle gambe, in un percorso di sicuro successo tra creme e gommage sublimi. Pronte a scoprirli? Ecco cosa non potete assolutamente perdere (anche per il prezzo!)…

SOS 100% Karitè: il trattamento che hai sempre sognato

Foto Yves Rocher

Partiamo nel nostro viaggio alla scoperta dei prodotti Yves Rocher in offerta con sconti imperdibili con un trattamento da centro di bellezza pronto a coccolare ogni centimetro della vostra pelle in tutta delicatezza. Si tratta di SOS 100% Karité, alleato perfetto per tutte le donne che vogliono un elisir rigenerante adatto anche alle pelli più danneggiate. Questo concentrato vegetale dona confort e protezione grazie al burro di karité da filiera bio-equa dell’Africa Occidentale. Nutre e ripara donando luminosità anche alle zone più critiche, rimedio naturale che può essere vostro a un prezzo in super sconto del 40%!

Hammam argan e rosa: il bagno doccia non è mai stato così buono

Foto Yves Rocher

Ed eccoci a un prodotto da inserire assolutamente nella beauty routine, naturale e delicato per una carezza profumata e benefica sotto la doccia! È il bagno doccia Yves Rocher a base di argan e rosa, ispirato al rituale arabo dell’hammam e impreziosito dalle audaci note orientali dei suoi ingredienti. Questo segreto di bellezza si compone al 98% di elementi naturali come l’acqua di rose del Marocco e il karité, arricchito dal potere rigenerante del gel d’aloe vera proveniente da agricoltura biologica. Il formato da 400 ml è venduto in offerta a un prezzo davvero alla portata di tutte!

Benefica Occhi: l’antirughe super nutriente

Foto Yves Rocher

Donate nuova luce al contorno occhi con l’antirughe Benefica di Yves Rocher, levigante e super nutriente con la sua texture cremosa, leggera e delicata senza profumo! Lo sconto è imperdibile (-43%) proprio come questo prodotto che, grazie alla sua formula ai 30 Oli preziosi e all’Olio di 1000 Rose, giorno dopo giorno restituisce alla pelle la sua naturale elasticità levigando le rughe. Inoltre, in un mese di utilizzo, le borse appaiono decongestionate anche sulle pelli più secche e mature!

Gommage vegetale corpo: nuova vita per la pelle

Foto Yves Rocher

40% di sconto sull’avvolgente gommage vegetale corpo Yves Rocher per un trattamento immancabile di esfoliazione, dolce e efficace su tutte le parti critiche, anche le più sensibili! La formula pensata da Yves Rocher è quella di un gommage ultra-fondente arricchito con polvere di noccioli di albicocca, preziosa per eliminare in modo naturale le cellule morte. Grazie al suo straordinario potere esfoliante, la grana della pelle appare immediatamente più affinata e levigata, nutrita e morbida come la seta!

Maschera Purificante all’argilla

Foto Yves Rocher

Imperdibile offerta di aprile (-40%) anche su questa strepitosa maschera purificante all’argilla, per un viso super luminoso e libero da fastidiosi inestetismi come punti neri e sebo in eccesso. La pelle appare subito opacizzata e purificata, perfetta per l’applicazione di creme nutrienti e make-up! La sua texture fresca, arricchita di argilla, riequilibra la pelle riducendo l’effetto “unto” causato dal troppo sebo, e ha un segreto: la polvere di tè boreale riequilibrante, un vero elisir di bellezza di cui non potrete più fare a meno!