Off-White non si smentisce mai: il brand di Virgil Abloh continua a far parlare di sé e non solo perché collezione dopo collezione propone capi ed accessori apprezzatissimi dai fashion addicted.

In questo 2021 segnato dalla pandemia, il designer ha avuto un’idea brillante, oltre che originale: presentare la nuova collezione con un evento digitale. È stata infatti creata ad hoc la “Imaginary TV”: una piattaforma interattiva sulla quale si possono trovare moltissime performance firmate Off-White, in cui compaiono artisti nazionali ed internazionali.

Viene così presentata la collezione primavera-estate 2021 di questo brand, che ormai rappresenta un punto di riferimento per giovani e meno giovani. Un marchio che va ben oltre i canoni ed i trend, proponendo abbigliamento ed accessori diventati iconici e che continuano ad ispirarsi, con grande originalità, alla cultura metropolitana.

Abbigliamento Off-White: i must have della nuova collezione

I capi d’abbigliamento Off-White presenti nella nuova collezione primavera-estate 2021, che sta già riscuotendo un grandissimo successo, si mantengono fedeli allo stile metropolitan di Virgil Abloh, ma introducono anche delle novità interessanti, originalissime. Vediamo quali sono i must have di questa nuova collezione.

Partiamo dalle t-shirt e dalle felpe “Monalisa” che stanno già registrando un record di vendite e si iniziano a vedere in giro, soprattutto a Milano. A caratterizzarle è appunto la stampa con la Gioconda frontale, che di certo non passa inosservata, ma non mancano i simboli iconici del brand. Sul retro troviamo infatti 4 frecce nere a contrasto con il bianco dello sfondo, mentre sulle maniche domina la stampa diagonal. A completare il tutto, il cappuccio con coulisse e la tasca a marsupio sul davanti, che rende la felpa non solo stilosissima ma anche comoda.

Il motivo della Gioconda viene ripreso anche nella giacca in denim Monalisa, che nella parte frontale appare semplice con il solo logo Off-White mentre sul retro esprime tutta l’originalità del marchio.

Scarpe Off-White: i must have della nuova collezione

Per quanto riguarda invece la nuova collezione di scarpe, Virgil Abloh propone dei modelli che assecondano l’impronta hip hop del brand e si confermano dei must have.

Troviamo ad esempio le sneakers Off-Office in pelle bianca, con punta tonda e stampa nera a contrasto. Non manca naturalmente il motivo iconico delle frecce, che in questo caso è appena percettibile. Nella nuova collezione troviamo però anche dei modelli di sneakers più colorati ed estrosi, come le Mountain Cleats in pelle bianca e frecce blu a contrasto sui lati, che riprendono il colore del logo stampato sulla linguetta.

Come sempre, anche in questa occasione Virgil Abloh ha interpretato le tendenze dello stile metropolitano, adeguandolo ed innalzandolo ai tempi moderni.

Il successo della mascherina Off-White

Che dire infine della mascherina firmata Off-White? I fashion addicted l’hanno già acquistata ed è uno degli accessori che non possono proprio mancare nell’ultimo periodo. Vero e proprio dettaglio di stile irrinunciabile, la mascherina è nera e dominata dall’immancabile stampa Arrows bianca che crea contrasto, per non rischiare mai di passare inosservati. Un vero must have anche nella prossima stagione primavera-estate.

