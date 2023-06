Occhiali da sole sporchi di sabbia e acqua di mare: come pulirli senza rischiare di danneggiarli

Gli occhiali da sole sono bellissimi da indossare, ma anche molto delicati. Ecco come tenerli puliti dalla sabbia e dal mare senza rovinarli.

Gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile per le calde giornate estive. Oltre a essere funzionali, permettono di creare un look elegante e originale. In commercio ce ne sono tantissimi tipi. Gli acquirenti possono scegliere in base alle loro preferenze e alla forma del viso. Questa enorme variabilità, però, non consente di porre rimedio una domanda sempre presente: come fare per pulire le lenti?

È impossibile pensare di tenere gli occhiali al riparo dalla sabbia e dal mare. Tutte le attenzioni del caso non saranno mai sufficienti per evitare spiacevoli incidenti. I granelli possono diventare fastidiosi da rimuovere e l’acqua salata rischia di provocare danni difficili da sistemare. Fortunatamente, ci sono dei piccoli accorgimenti per rendere la pulizia più agevole ed efficace. L’obiettivo principale è quello di salvaguardare tutti i componenti, mantenendo la brillantezza iniziale.

Occhiali da sole a rischio: cosa fare per pulirli in modo efficace

Tutti vogliono tenere al sicuro i propri occhiali da sole. Non c’è niente di peggio di un graffio sulla montatura o addirittura sulle lenti. Il desiderio di sfoggiarli in ogni occasione, però, rende questo più difficile. Uno tra i luoghi più problematici è proprio il mare. La sabbia, l’acqua salata e i giochi sotto l’ombrellone possono costituire un vero e proprio pericolo. Una custodia rigida aiuta ad evitare il peggio, ma come fare se al ritorno da una bella nuotata, si trova il proprio accessorio immerso nella sabbia? O se finisce in acqua per sbaglio?

In questo caso, è necessario procedere con calma. Non bisogna avere fretta o utilizzare miscele non idonee. Spray aggressivi o saponi destinati al corpo non consentiranno di risolvere con successo. Per una detersione più accurata, è necessario rivolgersi al proprio ottico di fiducia che potrà indicare il prodotto più adatto allo scopo. Se non è possibile mettere in pratica questa soluzione, si consiglia di ricorrere a un po’ di acqua tiepida. Dopo aver bagnato l’oggetto, le sue componenti vanno asciugate con un panno morbido.

Non ci devono essere bottoni o altre decorazioni per evitare di lasciare antiestetici graffi. Spesso, si crede che, in mancanza d’altro, anche i fazzoletti siano dei validi sostituti. In realtà, non è così. La carta, per quanto soffice, è solita lasciare degli aloni abbastanza estesi. È inutile cercare di rimuoverli con insistenza perché si rischia solo di peggiorare la situazione. Seguendo questi piccoli consigli e facendo attenzione ai propri comportamenti, sarà possibile vivere allegramente le proprie giornate in spiaggia senza dover rinunciare a un look da urlo.