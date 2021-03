I migliori occhiali da sole sostenibili: quali brand scegliere!

Non c’è dubbio che la sostenibilità sia un fattore sempre più importante per i consumatori di moda, quando si tratta di quale brand scegliere per spendere i loro soldi. Ma talvolta può anche essere difficile sapere esattamente dove cercare alternative sostenibili e accessibili, soprattutto per certe categorie di prodotti, come ad esempio gli occhiali da sole. Per questo motivo e in vista dell’estate, vi elenchiamo alcuni dei nostri marchi preferiti che producono occhiali da sole ecologici, di alta qualità e che non sacrificano lo stile.

Occhiali da sole sostenibili: Orlando Rey abbatte le emissioni di CO2

Orlando Rey è il primo brand che disegna, produce e vende direttamente on line occhiali di alta qualità, eliminando i costi sia per il consumatore che per l’ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Finlay & Co, il brand sostenibile amato dalle celebrità

Non sono solo i preferiti da Meghan Markle, gli occhiali Finlay & Co sono 100% sostenibili. Da sempre infatti il brand si impegna a favore dell’ambiente, riciclando acqua e scarti adoperati in fase di produzione, incoraggiando i clienti a non gettare via le vecchie montature e privilegiando imballaggi essenziali, senza ricorrere a plastica monouso.

Foto Getty Images | Karwai Tang

Migliori occhiali da sole sostenibili: Parafina usa solo materiali riciclati

Lattine, plastica, tappi di sughero, pneumatici e bambù, questi sono i materiali che utilizza il brand Parafina per creare le sue collezioni di occhiali da sole. Il marchio spagnolo crea i suoi prodotti soltanto da materiali riciclati, che sarebbero altrimenti finiti nei nostri oceani, bruciati nella nostra atmosfera o sepolti nella nostra terra.

Neubau eyewear, il brand che utilizza un materiale rivoluzionario

Neubau eyewear segna una svolta nel settore degli occhiali da sole introducendo il natural3D. Si tratta di un materiale rivoluzionario, derivato dall’olio estratto dai semi della pianta di ricino e lavorato grazie alla tecnologia delle stampanti 3D, senza alcuno scarto. La prima collezione 100% sostenibile è stata lanciata lo scorso anno con grande successo tra i fruitori più attenti all’ambiente.

Foto Getty Images | Sebastian Reuter

Occhiali da sole sostenibili: Karün World salva le foreste cilene

Come suggerisce il nome del brand, Karün, che in lingua mapudungun significa “essere nella natura”, gli occhiali del brand cileno nascono dal recupero di reti in plastica trovate in mare o dal legno di vecchie costruzioni, in modo da non impattare sulle foreste cilene.