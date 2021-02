Scegliere gli occhiali da sole o da vista può risultare tutt’altro che semplice. C’è chi punta ai colori classici, chi preferisce stupire con colori ultra shock, ma il filo conduttore è sempre la forma della montatura, alla ricerca del modello perfetto che possa esaltare i lineamenti del volto.

Tuttavia, le proposte da vagliare sono numerose e, tra occhiali cat eye, montature quadrate e lenti irregolari, non esiste una montatura giusta che vada bene per tutte. Per questo, quando la scelta si fa complicata, non resta che affidarsi alle nuove tendenze della moda che, in fatto di occhiali da vista e occhiali da sole, non lasciano indietro nessuno.

Occhiali da vista e da sole nelle nuove collezioni online

Per conoscere tutte le linee create dalle maison per la nuova stagione, basta dare un’occhiata ai principali portali online di ottica, in grado di proporre sempre occhiali da vista e da sole dei migliori marchi.

Per selezionare le montature più in voga, si può fare ad esempio un salto sul portale ufficiale di LamaOptical, raggiungibile alla pagina https://www.lamaoptical.it/, oggi protagonista anche online con occhiali da donna realizzati da brand come Pucci, Ray Ban, Lancetti e Hugo boss.

Sul sito è infatti possibile trovare un’ampia proposta di modelli delle migliori griffe internazionali, in una vastissima vetrina di eyewear.

Occhiali da vista da donna: tendenze 2021

In fatto di montature eleganti, le tendenze del momento puntano il focus sugli occhiali da vista e da sole cat eye o di forma squadrata. Questi modelli, infatti, permettono di ottenere un look super modaiolo, nel modo più semplice possibile.

Tra le altre forme in voga nella nuova stagione, ideali per chi non vuole passare inosservata, spiccano invece gli occhiali a farfalla, perfetti sia nei modelli da sole sia da vista e, in ogni caso, portatori di uno stile iper ricercato. Spazio poi agli occhiali tondi, un grande ritorno delle ultime stagioni, che nei nuovi assetti sperimentali sono destinati a dettare tendenza ancora per un po’.

In ogni caso, in cima alle proposte di eyewear, oggi spiccano i modelli di occhiali da vista geometrici a bordo spesso come quelli intercettati dalle proposte di DSquared: occhiali squadrati e cat eye, disponibili nei principali colori moda, originati da una concezione a metà strada fra il luxury e lo streetwear.

Ad aprirsi alle nuove tendenze, anche le collezioni più attuali di Cristian Leroy, Lancetti e Hugo Boss, che propongono una vasta gamma di modelli di occhiali da vista per lei, tutti realizzati nei colori più in voga. Se la forma degli occhiali ha infatti un ruolo di primo piano, la scelta del colore non è di certo secondaria, tanto che i principali brand d’alta moda ne hanno fatto un must anche per i modelli di occhiali da sole.

Occhiali da sole: l’alta moda punta sui colori

Pur ricalcando le forme più cool della stagione – squadrata, a farfalla o cat eye – nelle nuove collezioni di occhiali da sole 2021 le montature si vestono di colore. Ai classici tartarugati in marrone, si accostano montature tartarugate extra color, che donano una nota insolita a uno stile già declinato in moltissime sfaccettature.

Tra i modelli più cool, gli occhiali da sole con montature traslucide, che si accostano a lenti sfumate in grigio o, più frequentemente, nel rosa: il colore più ricorrenti nel 2021 in tutte le principali linee di moda.

Nella nuova stagione, infatti, il rosa, in tutte le sue sfumature, è il colore di cerca l’eleganza a tutti i costi e, insieme al marrone e al giallo, è il vero must have di ogni collezione.

Tuttavia, non mancano gli intramontabili occhiali da sole in nero e in grigio, a patto di scegliere scrupolosamente lenti sfumate e non completamente coprenti. In ogni caso, l’imperativo è puntare sempre sulla qualità e sulla garanzia dei migliori marchi presenti sul mercato, i soli a poter garantire il meglio dell’alta moda, in un occhiale da sole capace di schermare al 100% dei raggi UV.