L’ombretto pastello torna di tendenza e si impone tra i must have del make-up! E sì, siamo decisamente pronte per un tuffo nel goloso mondo del colore con i trend e le sfumature più morbide e cool che ameremo perdutamente, nella stagione più fredda come d’estate…

Occhi pastello: la tendenza ombretto morbido per un make-up wow!

Non solo glitter e colori metal: nell’Olimpo delle tendenze make-up occhi c’è il grande ritorno dell’ombretto pastello, delicato e sublime nelle sue texture piene e opache con i colori più glamour, dal pesca al verde acqua, passando per il giallo, l’azzurro e il rosa confetto!

Gli ombretti pastello sono perfetti se sfoggiati da soli, ma diventano ancora più intriganti e grintosi se abbinati a un tocco di eyeliner (nero oppure tono su tono, la parola d’ordine è comunque “osare”)…

Quest’anno sfrutteremo tutte le nuance dell’arcobaleno per effetti extra colorati e d’impatto, impossibili da non notare…

Tocco ultra soft opaco, abbinamenti super golosi e ciglia lunghissime sono il must have tra le tendenze make-up che ameremo perdutamente nei prossimi mesi!

E come resistere a favolose note fluo che incorniciano lo sguardo? Una vera e propria delizia beauty che useremo per impreziosire il make-up occhi con una carica extra glam! Guardate qui sotto:

Non abbiamo più dubbi: occhi pastello è la tendenza che ci permetterà di sbizzarrirci per creare ogni volta un look unico e cool. Provare per credere…