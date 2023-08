Obesità nei bambini: cause, rischi, diagnosi, come si cura e tutte le soluzioni per regalare una nuova vita ai più piccoli

Si sta diffondendo sempre di più l’obesità infantile: ecco come poter aiutare i propri figli a rimanere in forma e farli stare bene.

Purtroppo l’obesità infantile sta aumentando sempre di più e si stima, secondo i dati riportati dall’OMS, che nel mondo vi siano almeno 340 milioni di bambini e adolescenti che soffrono di obesità.

Si tratta di un problema che va affrontato e non evitato, visto che l’obesità porta a gravi conseguenze a livello della salute fisica e purtroppo anche di quella mentale. Trattandosi di una questione importante, è bene sapere sia quali siano le cause che comportano l’obesità nei bambini, sia quali rischi possano correre e anche quali possono essere alcune soluzioni efficaci per aiutare i propri figli a tornare palestre normopeso senza che questo cambiamento influisca sulla loro serenità.

Tra cause e rischi: ecco come condurre uno stile di vita sano da piccoli

Innanzitutto parlando delle cause legate all’obesità infantile, possono essere diverse le ragioni scatenanti, anche se quella principale è chiaramente legata al cibo, sia alla quantità consumata sia alla qualità. Infatti i bambini in sovrappeso tendono a mangiare molti più dolci e cibo spazzatura e conducono uno stile di vita tendenzialmente sedentario. A giocare un ruolo importante sono anche la predisposizione genetica e i fattori ambientali.

L’obesità può portare a diversi rischi ovviamente anche nei più giovani e tra i più gravi vi sono quelli legati all’insorgenza di malattie cardiovascolari, Di diabete di tipo due e di cirrosi epatica in particolare. Inoltre tra altri problemi che si possono riscontrare vi sono l’infertilità, l’asma, l’aumento di deformazione congenite neonatali in caso di obesità materna, maggiore rischio di cancro e anche apnea nel sonno.

Per poter diagnosticare l’obesità infantile bisogna rivolgersi al proprio medico curante che analizzerà sia lo stile di vita sia i parametri corporei del bambino, come il BMI (body mass index), prima di poter dare il suo verdetto e di consigliare uno stile di vita diverso per risolvere il problema. Sono tre in particolare i consigli più importanti da mettere in atto per far sì che il proprio figlio riesca a perdere peso e a scampare l’insorgenza delle diverse problematiche poco sopra elencate. Innanzitutto bisogna cambiare il suo stile di vita seguendo una dieta sana e consigliata dal pediatra, oltre che a svolgere attività fisica per eliminare la sedentarietà. Infine è anche importante che in famiglia vi stia un clima disteso che aiuti il bambino a essere sereno e a non sentire pressioni che potrebbero farlo stare male.