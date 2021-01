L’amore via social tra Michelle e Barack Obama

Gli Obama non sono solo stati la coppia presidenziale per 8 anni, ma anche una delle più dolci della Casa Bianca. L’ex presidente degli Stati Uniti ha più volte utilizzato i social per ricordare al mondo quanto sia speciale Michelle.

Ad ogni compleanno, anniversario e giorno speciale che condivide la coppia, arriva immancabile il post di Barack per la moglie. Michelle a sua volta ricambia ogni volta, postando scatti d’archivio e parole che farebbero sciogliere il cuore a chiunque.

Ecco quali sono i più bei messaggi d’amore scambiati tra gli Obama via social.

Il tweet di Barack per il compleanno di Michelle

Il 17 gennaio Michelle Obama ha compiuto 57 anni, anche se potrebbe non sembrare. Per l’occasione, Barack le ha inviato solo l’ultimo di tanti messaggi d’amore via social.

Su Twitter ha scritto: “Buon compleanno al mio amore, alla mio compagna, alla migliore amica. Ogni momento con te è una benedizione. Buon compleanno Michelle”.

Happy birthday to my love, my partner, and my best friend. Every moment with you is a blessing. Love you, Miche. pic.twitter.com/BrtH0vwKk4 — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2021

Michelle sei unica

Sempre per il compleanno della sua bella, nel 2019, Barack aveva postato una foto della coppia da giovane. I due appaiono sorridenti, e perché non dovrebbero?, sono innamorati.

A corredo della foto una dedica: “Lo sapevo allora e ne sono assolutamente convinto anche oggi – sei unica Michelle, Buon Compleanno!”

“Sei una stella, bambina”

Lo scorso anno Obama ha replicato, postando una nuova foto e una nuova dolcissima dedica. In questo caso la foto era più recente, ma non meno romantica.

“In ogni scena, tu sei la mia stella Michelle! Buon compleanno, bambina”, aveva scritto Barack.

Le nozze d’ambra degli Obama

A ottobre 2020, l’anniversario d’ambra. In 28 anni di matrimonio la coppia sembra farsi ogni giorno più unita, e per celebrare questo momento speciale l’ex Presidente ha scritto un lungo messaggio, ribadendo (da buon ex POTUS) l’importanza del voto.

“Nonostante tutto quell oche sta accadendo, voglio prendere un momento per augurare buon anniversario a mia moglie. Ogni giorno trascorso con Michelle mi fa sentire un marito migliore, un padre migliore, e un essere umano migliore. Quest’anno, rigraziando tutti voi per gli auguri, vi chiediamo di chiamare qualcuno che amate e che potrebbe non andare a votare. Aiutateli a raggiungere i seggi, aiutateli a iscriversi a iwillvote.com. Buon anniversario, Miche. Ti amo”.

(Così abbiamo anche scoperto il nomignolo di Michelle, Miche).

E San Valentino?

Ovviamente, non potevano certo mancare gli auguri di San Valentino. Per la festa dell’amore, Obama ha regalato a tutti noi una immagine spassosa della coppia immortalata in un passo di danza e alla ex First Lady “Buon San Valentino alla mia partner di ballo, per sempre”.