Nuova serie turca con Can Yaman sbarca in Italia

Nuova serie in arrivo e il protagonista sarà niente di meno che lui, uno degli attori più amati dal pubblico e, soprattutto, dal pubblico femminile: l’attore turco Can Yaman. Yaman – dal fisico statuario e dallo sguardo che non lascia spazio a repliche – si è fatto già apprezzare per numerose altre serie tra cui “Viola come il mare” in cui recita al fianco della bravissima ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Diventato celebre anche per la sua storia con la giornalista Diletta Leotta, Can Yaman oggi è uno degli attori di punta e non si ferma collezionando un successo dopo l’altro. C’è già grande fermento per questa nuova serie che sbarcherà a breve sui nostri palinsesti e che promette di essere un grande successo.

Da qualche anno le serie turche stanno decisamente spopolando nel nostro Paese riscuotendo un enorme successo basti pensare a Hercai- Amore e Vendetta che da mesi tiene milioni di telespettatori letteralmente incollati allo schermo puntata dopo puntata. le trame sono semplici e arrivano dritte al cuore grazie anche a dialoghi curati e ottimi attori.

Can Yaman in una nuova serie: ecco di cosa parlerà

C’è grandissima attesa per l’imminente arrivo di una nuova serie turca in Italia. Tra i protagonisti uno dei sex symbol del momento: il bellissimo can Yaman. Questa nuova serie, sulla scia delle altre serie turche che l’hanno preceduta, si prospetta già un grande successo.

Mediaset, dopo anni di reality, punta di nuovo sulle serie televisive. Accanto alle ottime serie italiane, da qualche tempo, stanno prendendo sempre più piede le serie turche. Intrighi amorosi e “guerre familiari” la fanno da padrona. I dialoghi sono sempre particolarmente curati e gli attori sanno calarsi nei personaggi in maniera eccellente.

Scene mai troppo sopra le righe e suspense alle stelle puntata dopo puntata: questo ha determinato il grande successo delle serie turche come, ad esempio, Endless Love che, per certi versi, ci fanno vivere un’atmosfera di altri tempi. La nuova serie turca con Can Yaman, dal titolo “Amore Testardo” dovrebbe essere trasmessa sulle reti Mediaset già a partire da settembre.

Si tratta di una serie del 2015 ma mai trasmessa in Italia fino ad oggi. Nel frattempo Can Yaman si prepara per un altro grande debutto: quello di Sandokan. La serie – rielaborazione della storica serie Sandokan con Kabir Bedi – debutterà nei primi mesi del 2025 e parte delle scene sono state girate proprio in Italia.

Che dire? Sarà una stagione intensa per il bell’attore turco che non si ferma un attimo per quanto riguarda il lavoro. Noi, intanto, aspettiamo con ansia di vederlo in entrambe le serie che, siamo già sicuri, ci appassioneranno come non mai. Purtroppo, invece, un’altra serie subirà importanti modifiche all’interno dei palinsesti Mediaset.