Nonne Vip, Michelle Hunziker e le altre celebrità che stanno ridefinendo il ruolo della nonna

Da Michelle Hunziker a Demi Moore a Kim Basinger, da Stephanie di Monaco (che sarà presto nonna bis) a Kris Jenner con i suoi 13 nipoti, le nonne Vip più belle e influenti.

Avete presente le nonne di un tempo, quelle che facevano la calzetta o quelle dei libri di favole come Cappuccetto Rosso, molto anziane, sole, fragili e indifese? Ecco, quel tipo di nonna non c’entra niente con le donne di cui stiamo per parlare in questo articolo. Negli ultimi anni il ruolo e la figura della nonna sono cambiati radicalmente.

Oggi la maggior parte delle donne lavora, e fino all’età della pensione le nonne non sono più solo quelle figure tradizionali dedite esclusivamente alla famiglia, ma sono donne straordinariamente attive e dinamiche. Nel caso delle nonne Vip, poi, si tratta anche di donne influenti e, soprattutto, molto eleganti.

Michelle Hunziker, la più giovane delle nonne Vip

Le nonne Vip rappresentano in modo perfetto il cambiamento e l’evoluzione della figura della nonna. Incarnano infatti un equilibrio tra modernità e tradizione, senza mai rinunciare allo stile. Vediamo alcune delle nonne più celebri che continuano a brillare sotto i riflettori, iniziando con la splendida Michelle Hunziker.

E’ diventato nonna nel 2021, a soli 45 anni, quando sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare, che lei chiama “bignè”. Michelle è da sempre un’icona di bellezza e stile, e continua a dimostrare che essere nonna non significa rinunciare alla propria femminilità e vitalità.

Con il suo sorriso radioso e il suo gusto impeccabile, Michelle Hunziker sembra sempre una ragazzina e incarna perfettamente l’immagine della nonna moderna e alla moda.

Elegantissima in abito da sera e impeccabile anche in outfit casual chic, Michelle resta sempre una figura di riferimento; è un esempio lampante di come si possa rimanere trendy e alla moda pur essendo nonna. La sua filosofia di vita basata sulla fiducia in sé stessa e sulla capacità di adattare le tendenze del momento al proprio stile personale è un’ispirazione per molte donne.

Demi Moore, una nonna dal fascino senza tempo

L’attrice di successo conosciuta per i suoi ruoli iconici in film come “Ghost” e “Proposta indecente”, è diventata nonna nell’aprile del 2023 quando sua figlia Rumer, avuta da Bruce Willis, ha dato alla luce la sua primogenita Louetta Isley.

A 61 anni Demi, con il suo stile audace e la sua bellezza senza tempo, dimostra che l’essere nonna può essere affrontato con grinta e glamour. Nonostante gli anni passino, Demi continua a essere una figura di riferimento per eleganza e carisma: sfila spesso sui red carpet più prestigiosi e non è raro vederla in prima fila alle sfilate di moda di brand come Fendi, Gucci e Versace, e ha disegnato una capsule collection di costumi per le over 50 per il brand Andy Swim.

Demi Moore è un’altra delle nonne Vip che incarnano alla perfezione il concetto di nonna moderna: indipendente, forte e affascinante. La sua capacità di mantenere un look fresco e contemporaneo, senza mai perdere di vista la propria identità, la rende una vera e propria icona.

Kim Basinger, la nonna Vip più affascinante

Un mese dopo Demi Moore è diventata nonna un’altra icona degli anni ’80: Kim Basinger, divenuta simbolo di seduzione con la famosa scena dove ballava in sottoveste in “Nove settimane e 1/2”.

Negli anni a seguire poi ha collezionato molti altri successi come “L.A. Confidential”, ruolo per il quale ha ricevuto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista, “Batman” o “8 Mile”, in cui interpretava la madre di Eminem.

Nel maggio 2023 Ireland Baldwin, figlia di Kim e dell’attore Alec Baldwin, ha dato alla luce la piccola Holland. Con la sua grazia naturale e il suo fascino senza tempo, Kim Basinger rappresenta un’ispirazione per molte donne: a 70 anni è un esempio di come la raffinatezza e il carisma non diminuiscano, anzi, possano crescere con l’età. Non a caso Miu Miu l’ha scelta qualche anno fa per la sua campagna Holiday “Miu Miu Icons”.

Stéphanie di Monaco, nonna regale e moderna

Nel 2023 è diventata nonna per la prima volta anche la principessa Stéphanie di Monaco, figlia dell’iconica Grace Kelly, una delle principesse più famose della storia. Louis Ducruet, primogenito della principessa e dell’ex marito Daniel Ducruet, è diventato papà della piccola Victoire, nata dal matrimonio con Marie Chevallier.

Poco più di un mese fa, poi, la coppia ha annunciato che è in arrivo un altro figlio. Stéphanie di Monaco, che ha sempre combinato la sua eredità reale con uno spirito moderno e ribelle, cosa che la rende una figura unica tra nonne Vip, nel 2025 diventerà dunque di nuovo orgogliosamente nonna.

Kris Jenner, la nonna Vip matriarca del glamour

Kris Jenner, la matriarca della celebre famiglia Kardashian-Jenner, è la nonna Vip con il maggior numero di nipoti, ben tredici: quattro da Kourtney, quattro da Kim, due da Khloé, una da Rob e due da Kylie Jenner.

Kris, 69 anni il prossimo novembre, è conosciuta non solo per il suo ruolo centrale nello show “Al passo con i Kardashian”, ma anche per il suo inconfondibile stile glamour e la sua capacità di gestire un impero mediatico. Rappresenta l’equilibrio perfetto tra famiglia e carriera.

Sempre impeccabile e alla moda, Kris è una donna d’affari di successo che ha saputo reinventarsi continuamente. La sua capacità di mantenere la sua rilevanza nel mondo dello spettacolo e della moda la rende una nonna Vip molto influente e ammirata.

Queste donne rappresentano un modello di stile e vitalità e dimostrano che essere nonna è una fase della vita da abbracciare con eleganza e orgoglio. Diventare nonna non significa affatto rinunciare al proprio fascino. Anzi, le nonne Vip ci mostrano come si possa invecchiare con grazia e continuare a essere influenti nel mondo dello spettacolo e della moda.