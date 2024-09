Non ti fidare mai di loro: sono i segni zodiacali che ti pugnalano alle spalle con più facilità

Ci sono persone che fanno grande affidamento sull’astrologia. Utilizzano le previsioni zodiacali per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane e per avere un prospetto dettagliato dell’anno avvenire. C’è chi non riesce proprio a fare a meno del suo oroscopo quotidiano. Si tratta di una tra le pseudo-scienze più diffuse e apprezzate.

Il ruolo dei segni zodiacali, in tutto questo, è di vitale importanza. Hanno personalità completamente diverse e si distinguono per i loro caratteri stratificati e imprevedibili. Alcuni sono degni di fiducia, altri, al contrario, tendono a nascondere una parte di loro. Rapportarsi con questi profili non è facile perché le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

I segni più inaffidabili dello zodiaco: è meglio evitare di scontrarsi con loro

I segni zodiacali hanno personalità sfaccettate. Non si presentano sempre allo stesso modo. Inoltre, ci sono degli aspetti caratteriali che tendono a tenere nascosti. Questo può complicare i rapporti interpersonali perché non si sa mai cosa aspettarsi da loro.

Si contraddicono, fornendo versioni diverse e raccontanto bugie di ogni tipo. Inoltre, non sono molto bravi a mantenere i segreti. La loro schiettezza può fare male, soprattutto se unita a una piccola dose di invidia.

Ecco di quali profili si sta parlando:

Gemelli: cambia idea molto velocemente. È in grado di farlo anche più volte nella stessa giornata. Il suo pensiero si adatta alle circostanze con una velocità imprevista. Impiega molto tempo per rivelare le sue decisioni effettive. Le persone attorno a lui non sanno come comportarsi. A volte, si sentono tradite o prese in giro. Lo stress non fa altro che esacerbare questo aspetto caratteriale portandolo al limite.

Bilancia: questo segno zodiacale adora i pettegolezzi. Non riesce proprio a mantenere un segreto. Non lo fa per cattiveria. Fa semplicemente parte della sua natura. Le sue decisioni sono ben ponderate, però, durante questo processo, si contraddice, illudendo gli altri e fornendo un piano diverso da quello finale. Gli amici e il partner si sentono spiazzati in sua compagnia. A volte, arrivano anche a mettere in dubbio i gesti di affetto. Si comporta in questo modo anche sul posto di lavoro.

Sagittario: vuole avere successo nel suo lavoro. È ambizioso e determinato. Mette se stesso sopra a tutti gli altri. È talmente concentrato sull’obiettivo finale da non prendere in considerazione i sentimenti di amici e colleghi. Può assumere un comportamento manipolatorio nei confronti delle persone che gli stanno accanto. Inoltre, difficilmente racconta la verità sui suoi progetti per il futuro.