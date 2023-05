Non solo cavigliere: questa estate tornano di moda i gioielli per piedi, elegantissimi

Sarà un’estate scintillante quest’anno perché tornano dominanti i gioielli per piedi, dei veri e propri trend da non perdere.

Ci si sta preparando per l’estate 2023. Dalle mete più gettonate oppure suggestive, agli accessori di tendenza fino alla scelta della nail-art stagionale, si è pronti per fare le valigie e partire all’insegna di terre inesplorate. Ormai il mese di giugno è alle porte e solitamente coincide con le prime gite al mare in attesa delle lunghe ferie d’agosto, e per questo motivo è cominciata l’estenuante battaglia contro gli inestetismi del proprio corpo, per sfoggiare una silhouette smagliante e vincere la tanto temuta prova costume.

Cappello, occhiali da sole e crema solare: solitamente non serve nient’altro per un lungo riposo sotto l’ombrellone, colpiti da abbaglianti raggi solari. Anzi, durante il periodo estivo, si risparmia sui prodotti make-up proprio per evitare di appesantire il volto, salvo qualche tocco di colore, magari durante la sera per una passeggiata sul lungomare, impiegando blush e illuminanti. Se si decide di accantonare il trucco temporaneamente, ecco emergere creme leggere e acque termali, per un’azione idratante e rinfrescante.

Manca all’appello solo un accessorio che sta spopolando, ovvero i gioielli per piedi. Non sono mai tramontate le cavigliere costituite dai braccialetti di ogni genere, rinvenibili presso le bancarelle sulla spiaggia in quanto simbolo di vacanza. Ma quest’anno la gamma si è arricchita e si potrà, così, spaziare tra i modelli ed i colori, per rendere l’ensemble ancora più glamour. Di seguito, perciò, si riportino i dettagli della moda del momento.

Gioielli per piedi, ecco quali indossare per un’estate 2023 super trendy

Al fine di poter indossare i cosiddetti gioielli per piedi, è bene sfoggiare una pedicure con i fiocchi, completando il tutto con lo smalto del colore che più si preferisce. Averli in ordine è il primo passo per poterli abbellire e impreziosire con accessori rilucenti per conferire quel tocco chic. A tal proposito, quali sono quelli di maggior tendenza che stanno spopolando per quest’estate? Vi è l’imbarazzo della scelta, soddisfacendo i gusti dei più appassionati, in cerca di bellezza ma anche originalità.

Le sfumature d’oro e d’argento sono in assoluto le più ricercate ma anche quelle colorate con l’aggiunta di pietre, dalle cromie più accese, non scherzano. In aggiunta, sono di gran moda i gioielli particolarmente appariscenti, proprio come le collane maxi, arricchite da preziosi charm. Le cavigliere rimangono un oggetto intramontabile, di cui si prediligono quelle più delicate e fini, magari d’argento o cristallo e ornate con motivi lunari o stellari.

Quindi, ricordando previamente una semplice ma curata pedicure e la scelta di un paio di infradito anch’esse neutre, per conferire maggior contrasto, è possibile valorizzare i piedi con gioielli vistosi e colorati per rendere le proprie giornate al mare ancora più allegre e briose. Ormai non se ne può più fare a meno perché rappresentano un vero must-have da procurarsi per poterli sfoggiare durante le ore diurne o al calar del sole, pronti per uscire e divertirsi. Tu quale sceglierai?