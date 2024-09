Non illuderli mai con le tue parole: sono i segni zodiacali che hanno più bisogno d’amore

Ci sono persone molto abili con le parole che, quando vogliono ottenere qualcosa – sia in campo lavorativo che personale e sentimentale – si fanno pochi problemi a fare grandi promesse pur consci che poi non le manterranno. Questo comportamento da “illusionisti” è sicuramente scorretto anche se spesso funziona per raggiungere determinati obiettivi.

Illudere qualcuno è sempre sbagliato perché una persona può restare molto delusa o ferita se poi i fatti non corrispondono alle parole e se noi abbiamo creato grandi aspettative. Pertanto sarebbe opportuno comportarsi sempre in modo onesto e non illudere nessuno.

In particolare non dovremmo mai illudere le persone nate sotto certi segni zodiacali in quanto, proprio in virtù del loro segno, sono soggetti particolarmente sensibili e bisognosi d’amore. Se vengono illusi e poi disillusi non si riprendono facilmente e possono stare male per parecchio tempo.

Segni zodiacali: questi sono i più sensibili in assoluto

A volte pronunciamo parole o frasi senza riflettere abbastanza e questo può generare aspettative nella persona che abbiamo di fronte. A volte consapevolmente e a volte senza, invece, rendercene bene conto illudiamo le persone. Mai farlo con chi è nato sotto certi segni zodiacali perché sono i più sensibili in assoluto e rischiamo di ferirli moltissimo.

Ci sono segni zodiacali particolarmente bugiardi e altri, al contrario, fin troppo buoni e bisognosi di affetto. Partiamo dal fondo della classifica. Il quarto segno tra i più sensibili dello zodiaco, non ci crederete mai, ma è il Leone. Segno di fuoco, determinato e, a tratti, presuntuoso, questo segno, in realtà, nasconde una grande sensibilità e ha bisogno di sentirsi amato. Se illudi e poi ferisci una persona del Leone non solo la perderai per sempre ma aspettati anche una vendetta epocale.

Al terzo posto troviamo il segno della Bilancia. La Bilancia è un segno creativo, buono e sensibile che crede profondamente nella giustizia e pensa erroneamente che tutti siano onesti come lo è lei. Per questo si fida ciecamente quando le viene detto qualcosa. Non illudere le persone di questo segno perché starebbero davvero molto male e ti cancellerebbero per sempre dalla loro vita.

Medaglia d’argento va al segno dei Pesci. I Pesci sono degli eterni idealisti e sognatori con la testa sempre tra le nuvole. Vivono in un mondo tutto loro dove non esiste malizia né cattiveria. Se ti fanno entrare in questo loro mondo vuol dire che di te si fidano e che hanno bisogno del tuo affetto. Non illuderli perché sarebbe come illudere dei bambini.

Il segno in assoluto più sensibile e bisognoso d’amore è lui: il segno del Cancro. Segno governato dalla Luna, per il Cancro l’amore è tutto e viene sempre al primo posto. Quando si fidano si fidano ciecamente e se li illudi loro crederanno ad ogni tua bugia. Ma resteranno talmente feriti che ci metteranno anni a riprendersi dalla delusione subita.