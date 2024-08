Non comprarla, la maschera peel off per i punti neri te la fai a casa quasi a 0 euro: effetti evidenti e duraturi

Puoi preparare una maschera peel off per i punti neri direttamente a casa: ingredienti e procedimento per effetti evidenti e duraturi.

In commercio esistono diversi tipi di maschere per il viso che sono dei prodotti che servono per purificare e pulire la pelle, eliminando impurità, sebo, cellule morte e punti neri.

Dopo averle applicate sul viso, e avere atteso il tempo di applicazione necessario, le maschere vanno rimosse e subito la pelle apparirà più pulita, lucente e compatta.

Non c’è bisogno di acquistare necessariamente le maschere al supermercato o nei negozi di cosmesi dato che in modo semplice e veloce se ne può preparare una peel off per i punti neri, direttamente a casa.

Come preparare la maschera peel off per i punti neri direttamente a casa

Per preparare la maschera peel off per i punti neri a casa, occorreranno dei semplici ingredienti che con molta probabilità si hanno già in frigo o in dispensa.

Gli ingredienti per 2 dosi di maschera peel off sono:

4 fogli di gelatina

2 cucchiai di latte di qualsiasi tipo (anche vegetale)

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

4 gocce di tea tree oil (facoltativo)

Preparazione:

Mettere in ammollo per 10 minuti 4 fogli di gelatina così che si ammorbidisca. Lasciarla sciogliere in un pentolino su fornello a fuoco basso perché non deve bollire. Aggiungere il latte che è un ingrediente utilissimo per realizzare delle maschere per il viso dato che aiuta a riequilibrare il pH, diminuisce la produzione di sebo e rimuove le cellule morte. Mescolare insieme latte e gelatina sciolta e, quando il composto è completamente sciolto, versarlo in un contenitore e far intiepidire prima di applicare sul viso, usando un pennellino.

Bastano già solo questi due ingredienti ma chi volesse intensificare l’effetto pulente e dare anche una profumazione alla maschera, può aggiungere miele e tea tree oil che è un ottimo purificante della pelle. La maschera va poi applicata abbondantemente sul viso usando un pennellino e man mano si andrà addensando.

Aspettare che si solidifichi completamente, tenendola in posa per circa 30 minuti. Infine, rimuoverla staccandola dalla pelle. L’ideale è applicare questa maschera solo nei punti critici e dove ci sono più punti neri quindi mento, naso e fronte.

Chi volesse applicarla su tutto il viso, avrà difficoltà a rimuoverla ad esempio dalle guance. In quel caso è fondamentale aiutarsi con una spugnetta inumidita di acqua tiepida. Dopo aver utilizzata questa maschera peel off per punti neri fai da te, la pelle apparirà nuova, liscia, levigata, compatta e senza impurità.