“Non ci posso credere”, lutto improvviso per Perla Vatiero: il messaggio di cordoglio

Ha deciso di iniziare il suo percorso in tv mettendo alla prova la sua storia d’amore che, già da allora, sembrava essere sull’orlo del precipizio, eppure Perla Vatiero non si sarebbe mai aspettata tutto questo successo. Dopo Temptation Island, infatti, la giovanissima salernitana ha iniziato a cavalcare la creata dell’onda, avendo così la possibilità non solo di partecipare ad un altro dei programmi più seguiti di Canale 5, ma anche di vincerlo e di sbaragliare la concorrenza.

Da quel preciso momento, il seguito di Perla è arrivato alla stelle. Complice la sua storia con Mirko Brunetti e l’annuncio shock sulla fine della loro relazione, la giovane è stata una delle protagoniste indiscusse di quest’estate, che è stata in grado di catturare l’attenzione di tutti.

In questi ultimi giorni, però, la giovane campana è ritornata a far parlare di sé dopo aver condiviso un’IG Story parecchio commovente. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la Vatiero non ha potuto fare a meno di condividere tutto il suo dolore per la notizia di una morte improvvisa, che l’ha lasciata completamente senza parole. Il messaggio pubblicato sul account è piuttosto strappalacrime e fa chiaramente intendere quanto questo lutto l’abbia completamente sconvolta e stravolta.

Lutto inaspettato per Perla Vatiero: il messaggio lascia tutti senza parole

A chi non è mai capitato di condividere qualcosa della propria vita sui canali social di appartenenza? Ormai è diventata una ‘moda’ a cui un po’ tutti, sia personaggi pubblici che non, scelgono di cedervi. È proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi a Perla Vatiero, che – così come è solita fare – non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico social una notizia che l’ha completamente devastata.

A suscitare grande clamore, purtroppo, è stata la morte di Nicola Fuiano, volto fisso del cast del Grande Fratello e voce del confessionale. Ad oggi, purtroppo, non ci è possibile sapere cosa abbia provocato la sua morte. Tuttavia, da come si può chiaramente comprendere dalle parole di Perla Vatiero scritte a corredo di una foto che ritrae l’uomo, si capisce chiaramente che si tratta di una notizia completamente inaspettata, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti.

“Nicola è una persona meravigliosa ed io ho avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo”, ha scritto la vincitrice del Grande Fratello sui social. Infine, poi ha concluso: “La sua voce in casa mi trasmetteva tranquillità”. Un messaggio, quindi, di poche parole, ma ricco di significato.