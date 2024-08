Non bastavano serpenti e topi, ecco tutti gli animali che possono risalire dagli scarichi: rischi di trovarteli in bagno

La lista degli animali potenzialmente in grado di farci una “visita” in bagno non include soltanto serpenti e topi.

Ammettiamolo: la prospettiva di vedere spuntare qualche ospite sgradito dal water non è particolarmente esaltante. Anzi, a dirla tutto è un vero e proprio incubo. Chi non prova un brivido di terrore all’idea di ritrovarsi un animale nel wc? Eppure si tratta di un’eventualità meno rara di quello che potremmo pensare.

Naturalmente il rischio non è lo stesso in ogni parte del pianeta e può variare anche di molto, in base alle località e alle condizioni ambientali. Il pensiero va subito a serpenti e topi, specie delle quali è ben nota l’abilità di risalire gli scarichi fino a introdursi nei bagni delle case. Questi animali sono capaci di trattenere a lungo il respiro – anche per diversi minuti – e se a questo aggiungiamo la loro grande flessibilità toracica capiamo bene perché sono i principali candidati a farci un’improvvisata nel water.

I topi sono particolarmente abili nell’intrufolarsi nelle curvature dei tubi mentre i serpenti preoccupano soprattutto in alcuni Paesi – come l’India – dove non è infrequente che tentino di risalire dalle fogne dove sono stati attirati proprio dai topi, loro potenziali prede. Ma tra i potenziali “intrusi” in grado di farsi strada fino al nostro bagno non ci sono solo topi e serpenti.

Non solo serpenti e topo: gli altri animali che possiamo ritrovarci in bagno

Ebbene sì: tra i visitatori sicuramente indesiderati dei nostri wc possiamo trovare insetti già poco amati di loro come scarafaggi e ragni. Ad attirarli sono soprattutto gli ambienti caldi e umidi propri dei bagni. Nulla di cui stupirsi dunque che possano risalire attraverso gli scarichi. Anche quando non sono pericolosi, i ragni possono infastidire chi è impaurito da loro.

C’è chi suggerisce di tenere alla larga aracnidi e blatte facendo uso di prodotti a base di agrumi per la pulizia del water. Possono aiutare a scoraggiare questi insetti e a evitare che facciano capolino nel nostro bagno.

Meno noto invece che anche rane e lucertole rientrano nel novero dei possibili “invasori” di bagni. In particolare durante l’estate, quando le rane potrebbero ad esempio usare le fogne come nido e muoversi con agilità, grazie alla loro natura di esseri anfibi, lungo le tubazioni.

Come prevenire l’irruzione di qualcuno di questi simpatici animaletti? Ad esempio installando valvole di non ritorno e griglie di scarico. Sono dispositivi in grado di bloccare l’accesso agli animali indesiderati (difficile del resto che ce ne siano di graditi da trovare nel wc) e mantenere la sicurezza degli scarichi.

Va da sé che non è una cattiva idea controllare il water prima di poggiarci sopra le terga, in particolare se ci troviamo in zone note per le invasioni di animali attraverso gli scarichi. Piccole misure precauzionali che possono aiutarci a evitare brutte sorprese mentre siamo in tutt’altre faccende (e soprattutto bisogni) affaccendati.