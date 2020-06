Noleggio a lungo termine dell'auto: tutti i vantaggi

Cosa scegliere tra noleggio a lungo termine e acquisto dell’auto? É una domanda che un numero sempre crescente di donne driver si pone al momento di scegliere il proprio autoveicolo. Meglio orientarsi verso l’acquisto di un’auto di proprietà oppure scegliere il noleggio a lungo termine con una rata al cui interno è compreso tutto – manutenzione, bollo, assicurazione – oltre alla possibilità alla fine di un periodo prestabilito di restituirla e prenderne una nuova?

Per orientarsi nella scelta è bene innanzitutto chiarire alcuni concetti base.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è una formula di utilizzo dell’automobile per un periodo di tempo variabile e prefissato dal contratto (di norma 36 o 48 mesi), al termine del quale non si diventa proprietari dell’auto. Il contratto prevede il pagamento di un canone mensile a un costo determinato in base al modello scelto e al chilometraggio annuale, che comprende gli oneri finanziari, assicurativi, di manutenzione e di assistenza. Naturalmente ciò che rientra nel noleggio viene stabilito in fase di preventivo e prima della firma del contratto.

Si tratta di una formula solo per aziende?

Da diversi anni il noleggio a lungo termine non è più un servizio riservato ad aziende e liberi professionisti. E’ un settore in costante crescita e ormai sono moltissimi i privati che guardano a questa soluzione. La percentuale di donne che lo scelgono è anch’essa in costante sviluppo. Le ragioni sono molte, ma si possono riassumere in tre fattori:

Il canone mensile fisso;

La formula “tutto incluso”;

La possibilità di cambiare spesso l’auto.

In sostanza, si sceglie di evitare un esborso iniziale molto importante, come accade con l’acquisto di un’auto nuova e di non togliere liquidità dal conto corrente. Per noleggiare un’auto a lungo termine viene richiesto un anticipo che incide in forma notevolmente inferiore sulle proprie finanze oppure ci si può anche accordare su una soluzione senza anticipo.

Tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine

La scelta del noleggio a lungo termine consente – rispetto all’acquisto – di ridurre a zero i rischi economici legati a guasti o manutenzione e quindi di poter pianificare con certezza il costo dell’auto. Una volta pagato il canone mensile fisso, l’utente privato non dovrà preoccuparsi di altro, se non del carburante. Assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, bollo auto, tagliandi, cambio pneumatici, auto sostitutiva in casi di guasto sono tutti inclusi nella rata e tutta la parte amministrativa viene gestita interamente dalla società di noleggio.

Una soluzione ideale per chi è costretto a trovare la quadra tra il lavoro, la gestione della casa, gli impegni dei figli e vuole vivere l’auto senza troppi pensieri e senza incorrere in spese impreviste. Inoltre con il noleggio a lungo termine non ci si espone al rischio di svalutazione dell’auto, tanto più forte per i veicoli di cilindrata maggiore. E si ha la possibilità di poter cambiare l’auto spesso, preferendo, come è stato giustamente scritto, la novità alla proprietà.

Cosa fare per prendere un’auto a noleggio a lungo termine?

Per prendere un’auto a noleggio a lungo termine la prassi da seguire è semplice. Il potenziale cliente compila online un preventivo generico poi viene ricontattato telefonicamente per metterne a punto uno personalizzato. A quel punto può stipulare il contratto in una agenzia o in un punto vendita. E c’è anche chi come la giovane azienda romana Hurry! specializzata nell’e-commerce del noleggio a lungo termine e nella vendita dell’usato, consente di firmare il contratto e acquistare un veicolo usato a distanza. Una formula soddisfatti o rimborsati, con la possibilità di restituire il veicolo entro 14 giorni, del tutto simile a quella di un normale acquisto online. Servizi e garanzie che puntano a semplificare e cambiare le abitudini dei consumatori, scommettendo sul rapporto di fiducia costruito negli anni con la clientela.