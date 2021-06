I fratelli Gallagher sono ormai super celebri, oltre che per i loro brani, anche per i loro continui dissing. Dallo scioglimento degli Oasis, nel 2009, i due non hanno fatto altro che riservarsi parole tutt’altro che carine. Ed ecco, a finire nel mirino del maggiore dei due, Noel, sono altri due fratelli, questa volte Reali: William ed Harry.

Noel Gallagher contro il Duca di Sussex

In particolare, Noel Gallagher ha riservato parole al vetriolo per il Principe Harry. Infatti, l’ex frontman degli Oasis ha definito il Duca del Sussex un “f***** snowflake” che non dovrebbe parlare male della sua famiglia. Snowflake, tra l’altro, è un termine tutt’altro che carino, come avrete capito. In gergo, infatti, si utilizza per parlare di una persona che si sente troppo unica, eccessivamente emotiva e incapace di affrontare le opinioni diverse dalle sue.

Il cantante, poi, ha voluto esprimere la sua vicinanza al principe William: “Sento il dolore di quel f****** ragazzo. Ho un f***** fratello minore che spara a un sacco di s*******. Mi piace pensare di essere stato il suo William“.

Insomma, il più grande dei fratelli Gallagher non si è risparmiato, come sempre, e ha decisamente messo i puntini sulle i. Il cantante, intervistato dal Sun, ha criticato il principe Harry per la mancanza di rispetto verso la sua famiglia, in particolare durante l’intervista insieme a Meghan rilasciata a Oprah Winfrey.

Noel Gallagher, inoltre, non si è risparmiato neanche nei confronti di Meghan Markle, neo mamma della piccola Lilibet Diana. L’ex frontman degli Oasis ha infatti detto: “Questo è quello che succede quando si è coinvolti con gli americani. Semplice”.

Insomma, se il detto dice “tra moglie e marito non mettere il dito”, qui sarbebe giusto dire “tra fratelli royals non mettere il dito“. Una cosa che, evidentemente, tutto il mondo, o quasi, ha smesso di fare da un po’ di tempo, visto che ormai sono sulla bocca di tutti.