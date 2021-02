Nike lancia le scarpe che si infilano da sole

Nike ha, ancora una volta, rivoluzionato il concetto di scarpe e di comodità. Il colosso americano di articoli sportivi, lo scorso 1° febbraio, ha lanciato sul mercato un nuovo paio di sneakers, le Go FlyEase Hands-Free.

Probabilmente vi sarà già capitato, scorrendo nella home di Instagram, di imbattervi in queste particolarissime scarpe da ginnastica. Oltre che per i colori accattivanti e di tendenza, il nuovo modello proposto da Nike ha un design super innovativo.

Infatti, queste sneakers di Nike sono state progettate per essere più “accessibili” e facili da infilare, di modo da permettere a chi le indossa di infilarle e sfilarle senza dover utilizzare le mani. Le GO FlyEasy Hands-Free sono infatti state progettate con una “cerniera bi-stabile” che consente alla scarpa di essere infilata in modo pratico e, soprattutto, senza l’utilizzo delle mani. Inoltre, per agevolare ancora di più l’utilizzo di queste sneakers, è stata creata senza lacci o chiusure in velcro.

Se non dovessero ancora avervi convinto, siamo sicure che vi si scioglierà un po’ il cuore leggendo la storia che c’è dietro la loro creazione.

Secondo FastCompany, il prototipo originale di queste sneakers è stato realizzato da un dipendente di Nike che aveva avuto un ictus. Così, è nata Go FlyEase, una scarpa che non solo ha un design innovativo, ma è anche funzionale è perfetta per le persone con una vita molto attiva e frenetica.

“Sono passata da 5 minuti a 5 secondi per mettere le scarpe! Easy no?!” ha scritto su Instagram la campionessa paraolimpica di scherma Bebe Vio, mostrando il suo nuovo paio di Nike Go FlyEase.

Se a questo punto vi siete innamorati di queste sneakers, purtroppo dovrete aspettare ancora un po’ per ottenerle. Questo perché, al momento, le scarpe sono in vendita esclusiva per i membri Nike. Secondo quanto emerso, è ancora un po’ presto per conoscere il prezzo a cui saranno vendute in Italia, ma una volta arrivate sugli scaffali americani saranno vendute al prezzo di 120 dollari.

