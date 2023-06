Niente di meglio di una golosa crema al gusto di fragola per i nostri dolci estivi: pronta in pochi minuti

Una crema golosissima, semplice da realizzare e irresistibile: al gusto di fragola, è perfetta per i nostri dolci e dessert estivi.

Dobbiamo ammettere che alla bontà delle fragole è davvero difficile resistere. Per questo, quando finalmente arriva il periodo in cui è possibile gustarle, ne facciamo scorta e cerchiamo di godercele al meglio. Oggi vogliamo proporvi una ricetta molto semplice e veloce che manderà in visibilio tutta la famiglia. Scopriamo come realizzare in poche mosse una golosissima crema alla fragole da usare per i nostri dolci e dessert estivi.

Possiamo servircene per farcire crostate e Pan di Spagna, ma anche per accompagnare gelati e simili. Non dimentichiamo che è deliziosa da assaporare al cucchiaio, in apposite coppette. Vi ruberà poco tempo ma vi farà impazzire: provare per credere.

Crema alla fragola, deliziosa e semplicissima: perfetta per tutti i dolci estivi

Non servono strumenti particolari, né una grande passione per i fornelli per realizzarla. Come vi abbiamo anticipato si tratta di una preparazione alla portata di tutti che ha la caratteristica di piacere tanto ai grandi quanto ai piccini. Si può usare sia come farcitura che gustarla al cucchiaio, come fosse un gelato o un sorbetto: semplicemente irresistibile!

Ingredienti:

– 500 ml di latte fresco;

– 120 grammi di zucchero;

– 600 grammi di fragole;

– 100 grammi di amido di mais;

– 3 tuorli medi;

– 1 bustina di vanillina.

La prima cosa che dobbiamo fare è lavare per bene le fragole. Una volta asciugate, rimosso il picciolo e tagliate, andiamole a riversare in un tegame. Ricopriamo col latte e aggiungiamo la vanillina. Lasciamo scaldare a fiamma dolce fino a sfiorare l’ebollizione. A questo punto, usando un frullino, riduciamo tutto in purea.

A parte, in una ciotola, andiamo a setacciare insieme zucchero e amido di mais. Accorpiamo anche i tuorli e montiamo col frullino. Uniamo quindi i due composti. Riportiamo il tutto sul fuoco e, sempre a fiamma dolce, mescoliamo fino a quando la crema non inizia a rassodare. Spegneremo la fiamma quando avrà raggiunto la consistenza che vogliamo, ma teniamo a mente che occorre sempre mescolare in questo frangente.

Lasciamo che la crema si raffreddi coprendo con della pellicola per alimenti. Quando sarà a temperatura potremo spostarla in frigo per freddarla a nostro gusto. Pronta all’uso, golosa e profumata: non riuscirete a resistere alla sua bontà. Scommettiamo che finirà in men che non si dica e non vedrete l’ora di riprepararla?