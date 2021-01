The Undoing, disponibile su Sky Atlantic e Now TV, è tra le serie tv che sta decisamente spopolando in quest’ultimo periodo. Nicole Kidman, protagonista della serie insieme a Hugh Grant, ha racconto che entrare nei panni della psicoterapeuta Grace Frase non è stato per nulla facile.

L’attrice, riferendosi a The Undoing e ad un’altra serie di cui è protagonista, Big Litte Lies, ha spiegato di aver dovuto affrontare ripercussioni sia fisiche che emotive per riuscire ad interpretare in modo impeccabile i suoi personaggi.

Nicole Kidman ha raccontato di essersi ammalata durante le riprese di The Undoing

Durante WTF, podcast di Marc Maron, l’attrice ha detto: “In The Undoing c‘era una sorta di inquietudine nella mia personalità, ero a disagio e mi sentivo imprigionata”.

Nicole Kidman ha poi raccontato di essersi “ammalata” durante le riprese della serie HBO. “Mi sono ammalata per una settimana, perché il mio sistema immunitario non conosce la differenze tra recitazione e verità quando la fai”.

“Vado a casa e non dormo e non sto bene… È così inquietante per me” ha detto l’attrice americana.

Nicole Kidman ha spiegato che questo è un fenomeno che non riguarda solo lei, ma anche altri attori che, immedesimandosi “troppo” nella parte, non riescono più a distinguere la realtà dalla finzione.

L’attrice, inoltre, ha raccontato di aver avuto una delle reazioni più estreme di questo tipo mentre girava Eyes Wide Shut, capolavoro del regista Stanley Kubrick. Nicole Kidman ha raccontato di aver preso molto male la morte del regista, poco dopo la fine delle riprese. “Inizia a urlare e crollai a terra. Gli ero così vicina” ha spiegato.

Ci sarà una seconda stagione della serie?

Al momento, per quanto riguarda la seconda stagione di The Undoing, non ci sono ancora notizie ufficiali. David E. Kelley, produttore della serie, ha detto a TVLine: “Penso che siamo soddisfatti di com’è finita. Ho detto che non ci sarebbe stata (una seconda stagione) di Big Little Lies, quindi non dirò neanche se ci sarà una seconda di The Undoing. Ho imparato la lezione. Ma non è questo il nostro intento”.