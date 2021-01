Oltre alla sua trama avvincente, dietro il successo della nuova serie tv HBO, “The Undoing“, si cela il talento di una della più grandi attrici di Hollywood, Nicole Kidman. Vincitrice del premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film del 2002 “The hours“, Nicole Kidman è famosa, non solo per essere una delle donne più talentuose del mondo del cinema, ma anche per il suo impegno come ambasciatrice dell’UNICEF dal 1994 e per UNIFEM dal 2006, tanto da essere insignita del titolo di Compagno dell’Ordine dell’Australia. Se anche voi siete ammaliate dal fascino senza tempo di Nicole Kidman, ecco 6 cose che forse non sapete sull’attrice australiana.

È nata alle Hawaii

Sebbene abbia un accento australiano, Nicole Kidman è nata a Honolulu, alle Hawaii, nel 1967 da genitori australiani: la madre Janelle Ann era un’infermiera, mentre il padre, Anthony David Kidman, era biochimico e psicologo clinico. Poco dopo la sua nascita, i genitori della Kidman trasferirono la famiglia a Washington DC, prima di trasferirsi nuovamente in Australia, tre anni dopo, dove è cresciuta.

Ha abbandonato la scuola

Nicole Kidman si è appassionata all’arte fin dalla giovane età, partecipando a spettacoli di danza classica e recite scolastiche sin dalla prima adolescenza. L’attrice ha scelto di abbandonare la scuola superiore e di dedicarsi alla recitazione a tempo pieno, ottenendo la sua prima parte per il cinema all’età di 16 anni.

È madre di 4 figli

Durante il primo matrimonio dell’attrice con l’attore Tom Cruise, Nicole Kidman ha adottato due figli: il figlio, Connor Cruise, e la figlia, Isabella Jane Cruise. Dopo il divorzio, Nicole Kidman ha sposato il cantante neozelandese Keith Urban, dal quale ha avuto due figlie biologiche: Faith Margaret Kidman Urban e Sunday Rose Kidman Urban.

Detiene un primato

Non solo l’attrice è stata nominata tre volte all’Oscar, ma è la prima attrice australiana (l’attrice ha la doppia cittadinanza negli Stati Uniti e in Australia) a vincere un Oscar come migliore attrice. Kidman ha portato a casa la statuetta d’oro del 2003 per la sua interpretazione da protagonista nella pellicola “The Hours“.

Quanto guadagna

L’attrice australiana ha un patrimonio di circa 250 milioni di dollari. Per uno dei suoi primi ruoli, in “Giorni di tuono”, Nicole Kidman percepì uno cifra di 200 mila dollari. Nel 1992, per “Cuori ribelli”, il suo ingaggio salì a 250 mila dollari, raddoppiato l’anno successivo. Grazie al successo ottenuto, il suo cachet dal 1995 in poi è diventato milionario: pare che soltanto per il “Moulin Rouge” di Baz Luhrmann abbia incassato 7 milioni di dollari.

Quanto è alta Nicole Kidman

Soprannominata “storky”, ovvero “cicogna”, a causa della sua altezza, Nicole Kidman era la ragazza del liceo con cui nessuno voleva ballare. Ma l’attrice ha usato la sua altezza a suo vantaggio, dopo il suo divorzio pubblicamente aspro dal piccolo Tom Cruise. Quando le è stato chiesto dal conduttore David Letterman al Late Night Show cosa avrebbe fatto dopo il divorzio, l’attrice ha scherzato: “Beh, ora posso indossare i tacchi“.