Nicolas Cage sarà papà per la terza volta! L’attore aspetta un figlio dalla quinta moglie, Riko Shibata, origine giapponese e più giovane di oltre 30 anni (è nata nel 1995). L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso il portavoce del divo di Hollywood, al settimo cielo per l’arrivo del bebè!

Nicolas Cage e Riko Shibata aspettano un figlio!

A 58 anni, Nicolas Cage si prepara a stringere tra le braccia il primo figlio con la quinta moglie Riko Shibata, il terzo per l’attore dopo Weston Cage, 31 anni, nato il 26 dicembre 1990 dalla relazione con la modella Christina Fulton, e di Kal-el, 17 anni, classe 2004 e frutto del passato amore con l’ex moglie Alice Kim, da cui si è separato nel 2016.

Ad annunciare la dolce attesa, proprio nel giorno del compleanno di Nicolas Cage, è stato il suo portavoce che ha dipinto la coppia come al settimo cielo per il prossimo lieto evento. Nessun dettaglio, al momento, sul sesso del bebè e sullo stato della gravidanza, quindi non è chiaro quando avverrà il parto.

Nicolas Cage (vero nome Nicolas Kim Coppola) ha sposato Riko Shibata il 16 febbraio 2021, dopo circa un anno dall’inizio della loro storia d’amore. Giapponese, classe 1995, lei avrebbe rapito il suo cuore senza troppa fatica durante un casuale incontro a Shinga, in Giappone, mentre la star lavorava sul set del film Prisoners of the Ghostland.

Dal 1995 al 2000 è stato sposato con Patricia Arquette, nel 2002 le nozze con Lisa Marie Presley, nel 2004 quelle con Alice Kim e, nel 2019, il matrimonio lampo con Erika Koike (cui è seguita una richiesta di annullamento dopo appena 4 giorni!)…