Nick Jonas e Priyanka Chopra al settimo cielo! Su Instagram spunta il dolcissimo messaggio della coppia che annuncia al mondo la nascita del loro bambino…

Nick Jonas e Priyanka Chopra genitori: l’annuncio social

L’annuncio della giovane coppia di star è arrivato sui rispettivi profili Instagram e ha inondato di gioia il cuore di milioni di fan. Il messaggio che comunica al mondo il lieto evento è apparso sui social nelle scorse ore, condiviso dalla modella e dalla popstar oggi neo genitori!

“Siamo felicissimi – si legge nella brevissima nota social – di confermare che abbiamo dato il benvenuto a un bambino tramite maternità surrogata. Chiediamo rispettosamente privacy durante questo momento speciale poiché ci concentreremo sulla nostra famiglia. Grazie mille”.

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono una delle coppie più amate del jet set, complici due carriere stellari tra musica e cinema. Lei è una delle attrici più amate di Hollywood e tra i più recenti impegni sul set c’è quello per il film Matrix Resurrections.

Nick Jonas continua il suo percorso costellato di successi, prima con i Jonas Brothers e poi come solista. Tra i brani più celebri Jealous, Close e This Is Heaven…