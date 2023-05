Nessuno merita una relazione tossica: quali sono i tratti distintivi per riconoscerla subito

Sono diversi i segnali che indicano se una relazione è tossica: scoprire quali è fondamentale per poter uscire subito da tale situazione.

L’amore è un’esperienza bellissima che può, però, trasformarsi in un incubo nel momento in cui la relazione smette di essere sana e serena come all’inizio. Quando un amore diventa tossico significa che vi è un grave problema di fondo e che una persona, in genere, sta cercando di prevaricare sull’altra, trattandola a suo piacimento senza rispettare le sue emozioni e sentimenti.

Spesso è molto difficile riuscire a capire – e ancora di più accettare – il fatto che la propria relazione sia malsana e che non vi sia più niente da fare per poterla recuperare. Oltre alla violenza fisica, infatti, molto spesso i carnefici ricorrono a quella psicologica, se non alle due messe assieme. Le ragioni scatenanti questo genere di comportamento possono essere le più svariate, come la gelosia e la possessività che sfociano in rabbia e manipolazione.

Lo psicologo e psicoterapeuta Federico Russo, che è anche direttore clinico della piattaforma online chiamata Serenis, ha parlato al riguardo del fenomeno del gaslightning, che si manifesta nei casi in cui ” il partner annulla o modifica un ricordo fino addirittura a negare l’accaduto e persino la reazione emotiva definendola esagerata o fuori luogo”.

Come capire se la propria relazione è diventata tossica: i segnali

“Nei casi in cui, invece di essere assertivi e comunicare con decisione le proprie opinioni e richieste, si cade nella sudditanza psicologica […] un percorso di psicoterapia può aiutare sia a riconoscere una situazione simile, se la si sta vivendo, sia a sviluppare tali capacità necessarie” prosegue l’esperto. Essere a conoscenza dei segnali e delle situazioni che indicano se un rapporto è malsano è il primo passo per riuscire a far fronte al problema.

Innanzitutto, quando un partner inizia ad imporsi nel voler prendere decisioni al posto dell’altra persona, vi sono i primi segnali che indicano che relazione sta prendendo la piega sbagliata: nessuno dovrebbe limitare la libertà altrui. Non esiste che un compagno ponga dei divieti irragionevoli, volendo decidere per esempio come l’altro si deve vestire, l’orario in cui è obbligato tornare a casa o le persone che può vedere.

Oltre a ciò, frasi come “è per il tuo bene” oppure “sei te che mi hai costretto a farlo” indicano una chiara manipolazione: in questo casi non si può parlare di amore. La speranza che quello che un tempo era la vostra dolce metà possa tornare indietro è inesistente. In un rapporto sano nessuno dovrebbe mai cercare di far sentire colpevole il partner per le azioni che ha deciso di compiere, soprattutto quando queste sono negative e provocano danni.