Nella dispensa di casa non può mai mancare un limone: così risparmi un botto!

Il limone è un valido alleato non solo in cucina ma anche in casa e permette di risparmiare moltissimo, per questo non deve mai mancare.

Un prodotto semplice ed economiche che veniva ampiamente utilizzato in passato e che, ancora oggi, è tra i rimedi della nonna più validi e veloci di sempre.

Si può sostituire a tantissimi altri prodotti di uso comune che vengono impiegati per le pulizie e per la detersione in casa, andando a determinare un costo certamente inferiore, risultati impeccabili e soprattutto un’azione anche nei luoghi in cui ci sono bambini e animali.

Limone in casa: un valido alleato per le pulizie

I detersivi sono sicuramente pratici, ma non sono né economici né utilizzabili sempre. Basandosi su sostanze ad azione chimica non rappresentano la scelta ideale quando ci sono persone sensibili, neonati o anche animali domestici che leccano ovunque. Inoltre spesso rilasciano un odore di chimico veramente fastidioso. Quelli migliori sono anche i più costosi ed è per questo che vale la pena valutare delle alternative più economiche ma utili.

Il limone, con aceto e bicarbonato, rappresenta la scelta ideale. Si può utilizzare per rimuovere i cattivi odori, ad esempio in una pentola sporca basta aggiungere acqua e mezzo limone per ottenere la rimozione di ogni puzza. Si può impiegare per lucidare i fornelli, l’acciaio e tutto ciò che è invaso dal calcare sia in bagno che in cucina, come ad esempio i rubinetti. Basta tagliare il limone in due parti, strofinarne il lato umido nel sale e quindi utilizzarlo con una spugnetta. Questo vale anche per i vetri della doccia, li farà splendere e brillare.

Se impiegato con il bicarbonato è eccellente per le fughe tra le mattonelle, rimuove sporco ma anche germi e batteri. Si può utilizzare per rimuovere i cattivi odori dal frigo ed è molto utile anche nella pulizia dei taglieri di legno che non dovrebbero essere lavati con troppa acqua per non compromettere la qualità stessa. Il limone, se combinato all’aceto, ha una funzione altamente sgrassante. Ad esempio per le stoviglie sporche non è necessario consumare litri di detersivo quando l’unto non si toglie, basta mettere a bagno nel lavello con acqua, aceto e limone per ottenere pulizia, disinfezione ma soprattutto praticità.

Questo rimedio è utile in tutte le occasioni in cui non si vuole impiegare il detersivo classico o comunque quando bisogna comprare prodotti specifici e costosi. Funziona sempre, lascia un profumo perfetto e rimuove calcare, sporco, batteri e anche cattivi odori.