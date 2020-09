Navigare con la fibra: le migliori offerte nel rispetto dell’ambiente

La tecnologia internet in fibra ottica rappresenta al momento la migliore opzione sul mercato, in quanto permette di usufruire di prestazioni elevate e di un collegamento impeccabile. Si tratta sempre più di una vera e propria necessità per milioni di italiani, con l’aumento dello smart working e la crescita dei servizi digitali, tra cui lo shopping online e lo streaming video in alta definizione.

Ovviamente, per ottimizzare i costi, è importante scegliere con cura la soluzione più adatta alle proprie esigenze tra le migliori offerte sul mercato, valutando il rapporto qualità-prezzo del servizio, la copertura di rete e le proprie necessità. A questo proposito vale la pena segnalare la promozione fibra casa di Sorgenia. Sorgenia, infatti, oltre a proporre delle tariffe estremamente convenienti è in grado di offrire internet alla massima velocità disponibile grazie alla tecnologia FTTH che permette di poter effettuare download con velocità fino a 1 Gbps. A questo bisogna aggiungere la profonda cultura green che contraddistingue Sorgenia da tutte le altre aziende del settore. La ricerca costante di nuove tecnologie che abbiano un impatto ambientale sostenibile, così come l’ampio uso di energie rinnovabili, hanno reso Sorgenia un punto di riferimento assoluto del comparto energetico.

Come scegliere l’offerta internet fibra migliore

Prima di attivare un servizio internet per la casa è fondamentale controllare alcuni aspetti importanti, per valutare in modo preciso le proposte fornite dai provider del settore.

Innanzitutto, è indispensabile verificare la copertura di rete, per capire quali sono le opzioni disponibili nella propria zona, scoprendo se è possibile attivare una linea in fibra ottica.

Allo stesso modo non tutte le infrastrutture sono uguali, perciò bisogna vedere che tipo di linea è presente. La migliore in assoluto è la FTTH (ossia quella utilizzata da Sorgenia) in grado di garantire una velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download, altrimenti reti come la FTTN in fibra misto rame possono raggiungere al massimo i 300 Mbps in download, senza dubbio performance anche queste superiori rispetto alla ADSL.

Una volta controllata la copertura di rete, è necessario considerare i servizi inclusi all’interno dell’offerta, ad esempio un’utenza fissa con minuti illimitati verso tutti i numeri, l’abbonamento a una piattaforma di streaming o la concessione del modem Wi-Fi in comodato d’uso. Infine, bisogna valutare il prezzo della promozione internet fibra casa, tenendo conto anche di fattori come l’efficienza del servizio clienti, la reputazione dell’azienda e la gestione dell’utenza. Oggi molte società propongono sistemi digitali per amministrare la connessione internet e tutti i servizi collegati, tra cui le modalità di pagamento e la richiesta di assistenza attraverso i canali telematici. Sicuramente si tratta di una soluzione molto apprezzata, in quanto consente di risparmiare tempo ed effettuare ogni operazione in modo semplice e veloce, utilizzando l’area riservata nella web console del provider o una app per dispositivi mobili scaricabile gratuitamente.

Come potenziare il segnale Wi-Fi della rete in fibra

Scegliere l’offerta per la casa migliore per navigare con la fibra non basta per assicurare performance ottimali, infatti è indispensabile capire come gestire il segnale della connessione Wi-Fi all’interno dell’abitazione.

Innanzitutto è necessario monitorare con frequenza le prestazioni della linea, effettuando speed test periodici in vari momenti della giornata per tenere sotto controllo il servizio e scoprire eventuali inefficienze.

Oltre a usare un modem router di qualità, il dispositivo deve essere posizionato nel punto giusto per ottenere prestazioni in linea con le aspettative. Di solito il posto migliore è al centro della casa, tuttavia non devono esserci nelle vicinanze barriere e ostacoli come oggetti metallici, apparecchi che emettono onde elettromagnetiche oppure pareti difficili da attraversare per le radiofrequenze.

Allo stesso tempo, è fondamentale eseguire una configurazione adeguata del modem, adoperando in modo strategico tutti i canali e le bande a disposizione dividendoli tra i vari dispositivi da collegare.

La fibra ottica è al momento la tecnologia di connessione migliore a disposizione, tuttavia da sola non basta a garantire un’esperienza digitale perfetta, perciò non bisogna mai sottovalutare l’importanza della gestione della rete e le tecnologie integrate proprie e quelle fornite dal provider.