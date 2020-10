Lyst, un sito considerato come il Google della moda (è un motore di ricerca che si occupa esclusivamente di moda), ha analizzato oltre otto milioni di articoli in vendita sul web per stilare la classifica i prodotti più ricercati al mondo.

La selezione è stata fatta sulla base del traffico dei capi e accessori sui social media, alle ricerche, alle pagine visualizzate, alle interazioni e alle vendite in migliaia di store online.

Ecco quindi la lista dei 10 prodotti più ricercati sul web negli ultimi 9 mesi. Noi vi proponiamo anche l’alternativa low budget.

Sul podio dei prodotti desiderati: la bag di Telfar

Foto Farfetch

La shopping bag di Telfar si è aggiudicata il titolo di prodotto più desiderato al mondo. Certo, il prezzo sul cartellino è concorrenziale (230 euro circa), ma a contribuire al successo della borsa di Telfar potrebbero anche essere stati l’impegno politico del suo fondatore Telfar Clemens, molto coinvolto nel movimento Black Lives Matter o il prestigioso premio CFDA vinto dallo stesso designer. O forse potrebbe essere stata la pubblicità fatta dalla deputata del Congresso degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez postando la sua Telfar bag su Instagram.

Dopo l’annuncio di una collaborazione anche con UGG, Lyst a rilevato che le ricerche del brand sono complessivamente salite del 61% sul web.

Il body di Beyoncé

Complice il tempo trascorso sul web a guardare video musicali, o il fatto che i Video Music Awards di MTV siano stati tra i pochi eventi a non essere stati annullati, i musicisti hanno influenzato molto le mode degli ultimi mesi. Il secondo posto nella classifica di Lyst, guarda caso, va al body che Beyoncé indossava nel video di Black is King.

Manica lunga e stampa a luna crescente, creato da di Marine Serre (circa 290 dollari), questo body è stato indossato da altre celebrity come Adele, Kylie Jenner e il gruppo K-pop Blackpink. La popolarità di questo capo è stata incredibile: +426% di ricerche sul web. La richiesta del brand nel complesso è aumentata dell’83%.

Anche da Bershka però si può trovare qualche ispirazione.

Il cappellino alla pescatora

Zara

Ne abbiamo già sentito parlare tanto: il Bucket Hat, o cappellino alla pescatora. Questo accessorio un po’ retro è perfetto per qualsiasi stagione: quello selezionato da Lyst come terzo prodotto più desiderato dalle compratrici è nella versione rosa di Jacquemus.

Gli anfibi di Bottega Veneta

Questo stivale di Bottega Veneta, per la verità, è sulla cresta dell’onda già da un anno e, a quanto pare, continua a confermare di essere un accessorio indispensabile (se avete quasi 900€ da investire) per tutte le fashion addicted. E infatti si aggiudica il quarto posto.

Ovviamente, l’anfibio è un grande classico e se ne trovano molte versioni: come quella, forse ancora più classica, di Dr. Martens (con prezzi da 150 a 250€ circa). Se invece amate il modello Bottega Veneta, Zara propone nel suo store uno stivaletto abbastanza identico.

Foto Zara

L’abito verde di Kendall Jenner

Al quinto posto della classifica si trova l’abito in maglia verde Hockney Dress (98 dollari) di House of Sunny, che ha registrato il tutto esaurito dopo essere stato indossato da Kendall Jenner in un post su Instagram condiviso con i suoi 140 milioni di follower. Molte altre influencer hanno poi indossato lo stesso modello verde in maglia, facendo schizzare le richieste del brand a +45%.

Al momento è quasi impossibile trovare un modello uguale, ma noi vi proponiamo un vestito in maglia verde menta Zara, perfetto in abbinamento con gli stivaletti bassi!

Foto Zara

I mocassini di Prada

Al sesto posto c’è un grande classico della calzatura: il mocassino. Ma non uno qualsiasi, un penny loafer di Prada in vernice. Anche in questo caso, se non si vogliono spendere circa 700€, esistono molte versioni di questo mocassino chuncky (come quello in vendita su Asos.com per 37,99€).

Foto Asos

L’abito di pelle con maniche a palloncino

Foto Farfetch

Firmato Ganni, l’abito in pelle color terra di Siena con maniche a palloncino è perfetto per la stagione in arrivo, magari da abbinare ai combat boots. Quello di Ganni costa circa 500 euro (in saldo in questo momento a circa 200€), ma anche Zara ne propone uno molto simile, per 39,90€.

Foto Zara

La borsa dei sogni è Chanel

All’ottavo posto quest’anno c’è una vera icona: la classica flap bag di Chanel in pelle nera trapuntata. Ovviamente, in realtà questa borsa non passa mai di moda, ma a settembre è stata davvero ricercatissima. La 2.55 creata da Coco Chanel per l’omonima maison di lusso parte da circa 6 mila euro, ma le versioni in commercio sono infinite (come quella di Gina Tricot in vendita su Zalando a 33€).

Foto Zalando

Gli zoccoli di gomma ultra colorati

Sono passati dalla corsia degli ospedali alle passerelle di moda, sebbene qualcuno non capisca come. Le clog multicolore di Grateful Dead x Chinatown Market x Crocs però hanno conquistano il nono posto della classifica Lyst. I numeri non mentono: oltre 45 mila persone hanno cercato di accaparrarsene un paio il giorno stesso in cui sono state messe in vendita online. Siamo sicuri che rivedremo presto Crocs in questa classifica: ha infatti appena annunciato una prossima collaborazione con niente meno che Justin Bieber.

Gli orecchini a cerchio Fendi

All’ultimo posto (dopo aver comunque battuto, ricordiamocelo, oltre otto milioni di prodotti) ci sono degli orecchini: per la precisione degli hoops di Fendi decorati con il monogramma del brand.