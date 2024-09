Myrta Merlino torna con Pomeriggio 5 e annuncia grandi cambiamenti: ecco le novità

Dopo una stagione intensa e ricca di notizie, Myrta Merlino ha lasciato in anticipo la conduzione di Pomeriggio Cinque, l’amatissimo programma pomeridiano di Canale 5. Chiamata per sostituire la storica padrona di casa Barbara D’Urso, Myrta Merlino è stata a sua volta sostituita dalla collega Simona Branchetti, già nota al pubblico per la conduzione di Morning News.

La decisione di Merlino di allontanarsi temporaneamente dal programma, ha suscitato grandi polemiche tra il pubblico di Pomeriggio Cinque. In questi ultimi mesi, la conduttrice non si è lasciata andare a dichiarazioni ufficiali in merito al suo ruolo all’interno del celebre studio Mediaset. In occasione di questo lungo periodo di pausa, la giornalista si è concessa alcuni viaggi di piacere in famiglia anche fuori dall’Italia.

La pausa televisiva della giornalista, raccontata sui canali social, ha attirato l’attenzione di migliaia di fan del programma, i quali si sono interrogati sul possibile ritorno di Myrta Merlino in studio. Dopo alcuni mesi di incertezza, la giornalista ha affidato al suo profilo Instagram una comunicazione importante, rivolta a tutti i telespettatori di Pomeriggio Cinque.

Myrta Merlino: il ritorno a Pomeriggio Cinque e i grandi cambiamenti

Myrta Merlino è tornata! La padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha finalmente confermato il suo ritorno all’interno dello studio Mediaset, dove è già al lavoro per organizzare una nuova entusiasmante edizione.

“Siamo carichi di energia positiva e pronti per questa mia seconda edizione”, scrive Myrta Merlino nel suo post Instagram, accompagnato da una serie di foto che mostrano l’ingresso trionfale della conduttrice negli uffici Mediaset. Con la sua consueta energia e professionalità, Myrta Merlino ha ripreso le redini del programma dopo mesi di silenzi e dubbi.

Pomeriggio Cinque torna in onda a partire dal 2 settembre, confermando l’appuntamento pomeridiano più atteso e seguito dai telespettatori italiani. Saranno molteplici i fatti di cronaca e di attualità trattati dalla conduttrice, così come gli ospiti in studio che si susseguiranno nel corso della stagione.

Il ritorno di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque rappresenta un grande successo per la carriera della conduttrice, da anni volto storico e amato del piccolo schermo. Dopo la pubblicazione del post Instagram, la conduttrice ha ricevuto i complimenti da parte del suo pubblico, in attesa di conoscere il nuovo anno televisivo di Myrta Merlino.