Dettagli, tessuti e fantasie uguali, per far vestire mamma e figlia (e neonati) in maniera coordinata: la nuova collezione Mum&Me di Mango, fa proprio questo, con tessuti naturali e fantasie delicate.

Lo stile è un po’ boho è perfetto per vestire in maniera fresca a tutte le età, con rouche e ricami romantici.

A dare il volto alla collezione è la modella canadese Tasha Tilberg, protagonista della campagna insieme a due sei tuoi tre figli. L’ambientazione è il giardino della sua casa, location perfetta per capi dalli stile bucolico ma chic, che vogliono raccontare il legame famigliare, l’affetto tra la mamma e i suoi bambini.

Vestiti, gonne (lunghe o mini), blu, shorts, giacche della collezione Mum&Me hanno come colore dominante il bianco panna, reso ancora più soffice dai toni caldi del rosa, del rosso, del giallo, del mattone, con qualche incursione di nero e azzurro, ma sempre polveroso. I fiori, stilizzati, sono l’elemento ricorrente insieme alla tinta unita, lasciando grande libertà di abbinamento e di look.

Lo stile adulto e bambino sono riadattati in base alle esigenze, a ma sono assolutamente coerenti e connessi l’uno con l’altro.

Foto Mango

Oltre al lino e al cotone, ai ricami e al pizzo, c’è spazio anche per tessuti traforati estremamente cool: il crochet è una delle tendenze di stagione e quindi è interpretato in maniera molto sobria, quasi rarefatta, adatta a tutte le età.

Foto Mango

Molto belli anche camicie e camicioni in cotone con una fantasia sui toni del rosso assolutamente versatile, perfetta per tutte le stagioni. Il taglio classico li rende pratici e senza tempo, ideale da indossare in tutte le stagioni (crescita permettendo).