3 buoni motivi per guardare Quelle brave ragazze 2

Ammettiamolo: la prima stagione ci ha davvero divertito e il trio Mara Maionchi-Sandra Milo-Orietta Berti, e ora Quelle brave ragazze 2 ci porta in una nuova avventura ma con una new entry: Marisa Laurito al posto di Orietta Berti (impegnata in altri percorsi televisivi)! Scopriamo subito quali sono i 3 buoni motivi per guardare la serie, dal primo all’ultimo episodio…

Perché guardare Quelle brave ragazze 2

Foto Instagram | @reign_of_the_series

Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito ci portano dentro una nuova avventura on the road nella seconda stagione di Quelle brave ragazze, in onda su Sky e Now! Le icone dello spettacolo italiano tornano sull’inconfondibile van maculato rosa shocking per farci fare un viaggio imperdibile tra risate e tante curiosità!

È già questo un buon motivo per guardare Quelle brave ragazze 2, ma se non vi basta, ve ne diamo almeno altri 2 (dopo avervi spiegato perché dovete vedere assolutamente Mare Fuori)!

Parliamo delle location della serie: il nuovo viaggio di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito (al posto di Orietta Berti, assente per altri impegni) inizia a Montecarlo e con la guida dell’immancabile autista Alessandro Livi.

Il tour prosegue in alcune delle località più belle della Francia, e nel corso dei 6 episodi ci sarà davvero da divertirsi!

La sfida che insegna: mai sentirsi arrivate! Quelle brave ragazze 2 ci fa capire che no, non dobbiamo mai sentirci “vecchie” o annoiate, perché ad ogni età si possono vivere esperienze sorprendenti e soprattutto riscoprire una nuova giovinezza! Le sfide nella serie vedono le protagoniste mettersi in gioco ed è esattamente quello che ciascuna di noi deve fare: “tuffarsi” per non pentirsi di non averci provato!

Ma c’è anche un altro insegnamento prezioso: l’amicizia non ha età e non conosce limiti.

Ecco perché il format Sky Original, prodotto da Blue Yazmine, si rivela assolutamente vincente: siamo certe che anche voi, se non lo avete già fatto, siete curiose di scoprire tutto quello che la serie riserva, dalla prima all’ultima “missione”!