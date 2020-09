Il red carpet a Venezia non ci ha lasciato a bocca asciutta neanche quest’anno. La Mostra del Cinema di Venezia 2020 è iniziata da poco e, sebbene l’evento di quest’anno potrebbe sembrare molto diverso dai festival precedenti – maschere per il viso, controlli della temperatura e regole di distanziamento sociale saranno tutti rigorosamente applicati, per cominciare – la moda è tornata piena di sfarzo.

E mentre molte celebrità americane probabilmente sceglieranno di rimanere a casa quest’anno a causa della pandemia in corso, abbiamo già visto molti look stellari da icone della moda come Cate Blanchett (che è presidente della giuria) e Tilda Swinton (che sta ricevendo un premio alla carriera) nella settimana a venire.

Qui, ecco tutti i migliori look socialmente distanti visti a Venezia visti fino ad ora.

Kate Blanchett

Foto Getty Images | Elisabetta A. Villa

Kate Blanchett è la presidente di giuria, e sarà lei a consegnare i premi il 12 settembre. Al red carpet si presenta con un meraviglioso abito blu di Esteban Cortazar.

Taylor Hill

Foto Getty Images | Elisabetta A. Villa

La bellissima modella Taylor Hill in Etro.

Elodie

Foto Getty Images | Elisabetta A. Villa

Elodie si presenta insieme al fidanzato Marracash al red carpet della 77esima edizione della Mostra di Venezia, con un abito metallico firmato Versace. Uno dei più belli visti fino ad ora.

Giulia Valentina

Foto Getty Images | Elisabetta A. Villa

Stupenda in un abito blu scuro Belfioricouture, lungo e con scollo bardot. Sembra una diva d’altri tempi, con i capelli mossi e morbidi che scendono lungo le spalle.

Paola Turani

Foto Getty Images | Elisabetta A. Villa

L’eleganza e la classe non è acqua, ma è un abito halter bianco Naeemkhannyc.

Anna Foglietta

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Madrina del Festival, l’attrice si è presentata sul primo red carpet con un meraviglioso abito con strass sul bustino, firmato Armani.