È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico, pupillo di Madonna. La notizia della sua morte è stata comunicata su Instagram dal suo caro amico Boy George. Al momento non sono state ancora chiarite le cause della sua morte, avvenuta la scorsa notte.

“Riposa in pace Nick Kamen, uomo bellissimo e dolcissimo” ha scritto Boy George nella didascalia che accompagna il post, una fotografia che li ritrae entrambi sorridenti, a favore di camera.

Nick Kamen aveva soltanto 59 anni ed era diventato famoso nel corso degli anni Ottanta dopo aver partecipato a uno spot della Levi’s. A quel punto Madonna lo aveva subito notato e aveva lanciato la sua carriera discografica.

Chi era Nick Kamen

Nick Kamen era nato nell’Essex con il nome di Ivor Neville Kamen. Il giovane era riuscito a raggiungere la notorietà a soli 18 anni, prima di diventare cantante, grazie a una pubblicità uscita poi in tutto il mondo dei jeans Levi’s 501.

Nello spot diventato ormai iconico si vede il giovane, in cui in quella occasione venne dato il nome di Nick, che entra in una lavanderia in jeans e maglietta bianca e che si toglie poi i vestiti prima di metterli in lavatrice mentre risuonano le note di Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye.

Dopo aver visto quello spot, fu proprio Madonna a mettere in contatto Nick Kamen con la Material Girl che scelse di affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, proprio la hit Each Time You Break My Heart.

Nel 2018 la notizia della malattia

Nel 2018, sempre su Instagram, lo staff di Nick Kamen aveva comunicato ai fans la notizia della malattia del cantante.

“Nick sta affrontando un brutto periodo“ avevano comunicato i membri dello staff . “I fan che vogliono lasciare un messaggio per lui possono inviarlo in privato e, se autorizzano a renderlo pubblico, lo pubblichiamo sul profilo Instagram o Facebook. Nick ti amiamo e siamo tutti con te”.