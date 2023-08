Montagna in estate low cost? Queste sono le più economiche (e spettacolari) mete per chi vuole rilassarsi al fresco

Tante persone preferiscono la montagna con il caldo. Ecco delle spettacolari mete low cost per una magnifica vacanza in montagna in estate.

Anche se ci sono tante persone che preferiscono passare l’estate ad abbronzarsi e a fare lunghe nuotate al mare, tante altre amano rilassarsi in montagna. Qui si possono svolgere numerose attività come trekking e passeggiate nella natura, godersi il fresco, mangiare pietanze saporite nei rifugi. Sebbene nell’immaginario collettivo la vacanza in montagna sia vista come molto costosa, esistono in Italia delle mete perfette per una vacanza low cost in posti spettacolari.

Le migliori mete per una vacanza low cost in montagna in estate

In tutta Italia ci sono delle mete di montagna spettacolari che possono essere i luoghi ideali per trascorrere delle piacevoli e divertenti vacanze con la famiglia, con gli amici o in coppia. In Trentino Alto Adige ci sono tante località molto famose per trascorrere le vacanze estive in montagna, spesso molto costose. Tuttavia, esistono posti altrettanto belli ma più economici come la Val dei Mocheni, ai piedi della catena del Lagorai. Questo è il luogo perfetto per una vacanza con bambini, dove fare escursioni nella natura e perdersi nell’incanto dei torrenti e degli scenari fiabeschi. Sempre in Trentino si trova la Val di Cembra, dove poter effettuare dei bellissimi percorsi di trekking (spesso adatti anche ai bambini), rinfrescarsi con l’aria di montagna e alloggiare in strutture piene di comfort ma economiche.

Passando al Veneto, qui si trova Alpago, una meta di montagna per una vacanza low cost perfetta per l’estate. Qui non si troveranno strutture ricettive di charm e a 5 stelle, però si potrà ammirare una natura davvero incontaminata passeggiando nel parco naturale del Cansiglio oppure trascorrendo una giornata sulla spiaggia del Lago Santa Croce. Sempre in Veneto si trova Recoaro Mille, le cui montagne sono definite “Piccole Dolomiti” perché molto somiglianti a quelle più famose.

In Friuli Venezia Giulia si potranno trascorrere delle piacevoli vacanze low cost in montagna a Sauris, dove si potranno fare delle bellissime passeggiate nella natura ma soprattutto apprezzare una cucina ricca di prodotti tipici come il prosciutto di Sauris. Anche la Lombardia offre degli scenari montani da favola a Valdidentro, che si trova in Valtellina. Non ha i costi esorbitanti di località come Bormio, ma anche qui sarà possibile fare delle belle passeggiate e divertirsi nella natura.

Si passa poi alla Valsavarenche in Valle d’Aosta, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Pur non essendoci una vasta scelta di strutture ricettive, i costi sono molto bassi e i paesaggi mozzafiato, per una vacanza all’insegna della bellezza e del relax, lontano dalla confusione di mete più blasonate. Infine in Abruzzo c’è il Parco Nazionale, il posto ideale per una vacanza low cost in montagna con bambini. Qui si potranno fare delle bellissime escursioni, fra cui quelle che portano al Gran Sasso.