Modifiche al palinsesto Mediaset: a sorpresa lo stop per la serie più amata

Che le cose fossero in divenire e con cambiamenti anche del tutto inaspettati, era piuttosto scontato, dopotutto dopo l’addio di Barbara D’Urso si è aperta una nuova era per la Rete. Uno stravolgimento che continua ad avere i suoi effetti e che si palesa come una trasformazione in divenire.

Berlusconi è stato chiaro sin dal principio, la volontà era quella di rimescolare le carte, dare nuova linfa vitale al prodotto e ridefinire – soprattutto – un pubblico diverso che potesse in qualche modo trasformare il progetto e andarlo a collocare nella fascia di mercato desiderata.

Mediaset, modifiche al palinsesto: la decisione per la serie

Nel merito di questa vicenda ci sono state scelte significative, l’addio della conduttrice ma anche i programmi che sono stati affidati a volti nuovi, quindi a tutti gli effetti una riorganizzazione. Nel tempo abbiamo visto le serie e le soap avere una fetta importante, forse più che in passato, con una ridefinizione anche delle scelte.

Pier Silvio si è detto pronto ad acquistare tutte quelle di produzione turca, che dopotutto hanno un grande successo in Italia ed è per questo che la novità, relativa proprio ad una serie tv, ha sorpreso tutti. La decisione è già effettiva, La Promessa cambia programmazione e lo fa subito, quindi a partire dalla data odierna.

Non sarà più visibile sette giorni su sette come avvenuto fino ad oggi ma sarà invece messa in onda solo durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, con un appuntamento giornaliero che farà, nello specifico, da traino per Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque.

La questione è duplice, da un lato è chiaro che bisogna fare spazio ai prodotti autunnali e poi invernali, quindi andare a liberare il palinsesto per quanto riguarda i programmi di punta come Amici e Uomini e Donne che hanno anche il daytime, in secondo luogo con la ripartenza di tutto il palinsesto c’è bisogno di riprogrammare tutte le serie/soap e dunque il sabato sarà dedicato a Endless Love.

Quindi, dal lunedì al venerdì resta disponibile La Promessa dalle ore 15:45 alle 16:55 circa, successivamente il fine settimana invece c’è lo stop. Endless Love andrà in onda dalle 14.45 nel fine settimana. Le puntate seguiranno il corso normale dove le avevamo lasciate, quindi con le vicende matrimoniali tra Cruz e Alonso che non stanno andando per il meglio dopo che la donna ha scoperto il tradimento proprio con una sua amica.

La voglia di vendetta la porterà ad esasperare i comportamenti senza valutare le conseguenze e, soprattutto, senza considerare minimamente la possibilità di poter perdonare effettivamente il suo compagno per quanto accaduto.