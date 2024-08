Moda capelli 2025: questi tagli saranno assolutamente vietati

Quali sono i tagli di capelli assolutamente out per il 2025? E quali quelli che saranno più in voga? Come fare la scelta giusta. Nel corso dei decenni, la moda ha imposto hairstyle estremamente diversi l’uno dall’altro per lunghezza, volume e simmetria. Se negli anni Ottanta portavamo capelli gonfi e cotonatissimi, negli anni Duemila si sono imposti tagli cortissimi e sfilzati, portati spesso piatti e privi di volume. Oggi, ovviamente, lo stile ha continuato ad evolversi e negli ultimi anni sono tornati di gran moda i tagli medi, in grado di adattarsi perfettamente a tanti styling differenti e, soprattutto, a diverse forme del viso. Anche quest’ultima tendenza si sta già modificando e, mentre gli hairstylist apportano piccole ma significative modifiche ai …

Quali sono i tagli di capelli assolutamente out per il 2025? E quali quelli che saranno più in voga? Come fare la scelta giusta.

Nel corso dei decenni, la moda ha imposto hairstyle estremamente diversi l’uno dall’altro per lunghezza, volume e simmetria. Se negli anni Ottanta portavamo capelli gonfi e cotonatissimi, negli anni Duemila si sono imposti tagli cortissimi e sfilzati, portati spesso piatti e privi di volume.

Oggi, ovviamente, lo stile ha continuato ad evolversi e negli ultimi anni sono tornati di gran moda i tagli medi, in grado di adattarsi perfettamente a tanti styling differenti e, soprattutto, a diverse forme del viso. Anche quest’ultima tendenza si sta già modificando e, mentre gli hairstylist apportano piccole ma significative modifiche ai tagli più in voga, ci sono acconciature che hanno fatto il loro tempo e che andranno definitivamente messe da parte (e non mancheranno a nessuno).

I tagli di capelli fuori moda nel 2025

I tagli asimmetrici sono stati una carta vincente per moltissime donne nel corso degli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi si trattava di tagli molto scalati, che scoprivano la nuca e un lato del viso, allungandosi sul lato opposto seguendo la linea della mandibola e quindi il profilo del volto. Questi tagli, che venivano spesso eseguiti anche donne mature, finivano inevitabilmente per far apparire il viso più vecchio, indurendone i tratti con linee spesso molto dure e geometriche. Ormai sono completamente fuori moda, quindi se un parrucchiere li proponesse la risposta giusta è solo una: assolutamente no!

Anche il bob corto a caschetto, dalle linee molto morbide e arrotondate, ha fatto il suo tempo. Si tratta infatti di un taglio a scodella che difficilmente risulta lusinghiero, soprattutto per chi ha il viso piuttosto paffuto. Molto meglio optare per tagli leggermente più lunghi, che accentuino la verticalità del viso piuttosto che la sua dimensione orizzontale. Inoltre, è molto difficile interpretare i capelli di questa lunghezza secondo styling differenti: tagli del genere risultano infatti poco versatili e troppo monotoni sul lungo periodo.

Infine i pixies super corti, quasi a spazzola, potranno essere serenamente dimenticati. Si tratta infatti di tagli necessariamente statici, molto sfilzati e che necessitano quindi di essere scolpiti con la spuma o con il gel per rimanere nella forma desiderata. Anche in questo caso si tratta di un taglio che invecchia e che indurisce le linee del volto, mettendo in evidenza soprattutto le rughe della zona occhi.