Come mixare fantasie diverse: i 5 consigli degli stylist

La moda deve essere soprattutto divertente, per questo dobbiamo sentirci liberi di creare i nostri outfit in maniera originale, anche osando accostamenti arditi come fantasie diverse abbinate tra loro.

Basta un dettaglio o un accessorio di troppo, però, a guastare un look. Non c’è niente di peggio di distogliere l’attenzione da noi stesse a causa di un elemento disarmonico che ci ruba la scena.

Abbinare fantasie diverse: ecco come fare

Affinché un outfit sia riuscito deve essere equilibrano nei volumi e nei colori. Soprattutto deve rispecchiare la nostra personalità e stile, così che niente risulti stonato.

Scopriamo dunque i 5 consigli per mescolare fantasie diverse in maniera perfetta.

Fantasie diverse ma ton sur ton

Se ci si vuole avvicinare al mondo del mix&match ma si è ancora un po’ “intimoriti”, si può provare con fantasie diverse ma giocate sugli stessi toni. L’effetto è molto chic e discreto, ancora più riuscito se si scelgono colori non troppo accesi.

Righe e pois

Un altro consiglio per chi è all’inizio: mixare pattern basici come righe e pois, in bianco e nero o bianco e blu. L’effetto sarà subito più ricercato senza spingersi troppo oltre, risultando comunque elegante. Un accessorio colorato e il look è ancora più riuscito.

Stessa fantasia ma in diversi colori

Stessa fantasie ma colori diversi: un altro modo per mixare sapientemente pattern diversi è giocare sullo stesso stile in diverse tonalità. Per esempio si può giocare con l’animalier, di grande tendenza e ormai considerato una fantasia basic.

Una fantasia più delicata e una più accesa

Righe orizzontali o verticali in stile marinaro o su una camicia abbinati a gonne o pantaloni colorati e floreali.

Attenzione a scarpe e accessori: devono essere neutri per non togliere il ruolo da protagonisti ai capi a contrasto.

Il colore in comune

Un altro consiglio è quello di osare sì con i contrasti, ma scegliere fantasie che abbiano almeno un colore in comune. In questo modo ci sarà in generale più armonia e l’abbinamento acquisterà maggior senso cromatico, pur non rinunciando a un originale effetto mix&match.