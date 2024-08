Minilifting con fili di trazione: in cosa consiste l’intervento per viso e collo

Stando ai dati diffusi da AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) nel 2022, ogni anno in Italia circa 1 milione di persone si sottopone a procedure estetiche. In una società sempre più patinata e competitiva è essenziale avere cura del proprio aspetto fisico, questo influisce infatti sul trattamento riservato dalle altre persone: generalmente chi ha un bell’aspetto verrà trattato meglio, subirà meno conseguenze e potrebbe avere più successo.

Non meno importanti sono i risvolti psicologi, come emerso da una ricerca di Adrian Furnham e James Levitas (Factors that motivate people to undergo cosmetic surgery) molte persone si sottopongono a questi trattamenti a causa di una minore autostima e soddisfazione della vita, spesso alimentata da un ampio uso dei social media.

Minilifting con fili di trazione, come funziona l’intervento

Tra i trattamenti più in voga degli ultimi anni troviamo il minilifting del viso con fili di trazione facciale, i cui costi non sono proprio contenuti. Come rivelato a Vanity Fait dal dottor Luca Cravero (chirurgo plastico estetico e segretario AICPE) il prezzo per questo trattamento può variare da 400 a 1.200 euro nel caso si scelgano fili riassorbibili; da 3.000 a 5.000 euro nel caso in cui vengano utilizzati fili permanenti. Capiamo quindi in cosa consiste l’intervento al viso e al collo e, sopratutto, quali sono i risultati che ci si può aspettare.

Il minilifting con fili di trazione è una procedura estetica non chirurgica, utilizzata nel campo della medicina estetica per sollevare e ridurre il rilassamento della pelle. Offre quindi tutti i benefici di un lifting senza dover ricorrere a un intervento al viso invasivo.

I fili utilizzati per la procedura sono quelli che generalmente vengono utilizzati in chirurgia per le suture interne e possono essere in polidiossanone, caprolattone o acido glicolico. A differenza dei fili utilizzati per le suture quelli del minilifting presentano delle piccole sporgenze o coni che permettono loro di accorarsi alla perfezione ai tessuti sottocutanei.

Una volta inseriti nel piano sottocutaneo, questi fili vengo tirati delicatamente per fissare la pelle nella posizione che si desidera, andando di fatto a creare un effetto simile al lifting. Con il passare delle settimane questi fili si sciolgono lentamente andando al tempo stesso a stimolare la formazione di tessuto fibroso intorno a loro. È proprio quest’ultimo a fungere come un cordoncino naturale per sostenere la pelle. Il risultato può durare anche diversi mesi.

Quando si decide di sottoporsi a questi trattamenti, per quanto poco invasivi, è necessario affidarsi alle mani di un professionista laureato in medicina e chirurgia. Trattandosi di un intervento al volto è preferibile che il medico a cui ci si rivolge abbia un ottima conoscenza della sua autonomia, oltre ad avere una buona manualità e sensibilità. Per tal ragione sarebbe meglio farsi trattare da un chirurgo con la specialità in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.