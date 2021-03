Mini frigo per cosmetici: perché dovremmo usarli

Le beauty influencer hanno una nuova ossessione: i mini frigo per i prodotti make-up. Sembrerà incredibile, ma sono la tendenza del momento è stato spopolando ovunque, social network compresi.

Questi piccoli e pratici accessori sono anche conosciuti come vanity fridge e servono, come potete ben immaginare, per riporre e “tenere al fresco” tutti i prodotti di bellezza, dai rossetti alle maschere, dagli ombretti ai fondotinta.

Mini frigo Beauty: tutto quello che c’è da sapere

Dal perché andrebbero utilizzati a dove acquistarli, ecco tutto quello che dovreste sapere sui vanity fridge più desiderati dalle beauty guru.

Ecco a cosa servono e come sceglierli

I mini frigo, o vanity fridge come vengono spesso chiamati, servono chiaramente per tenere al fresco i prodotti make-up. In estate, soprattutto, possono essere fondamentali per evitare che i prodotti assorbano troppo calore e debbano, successivamente, essere buttati.

Per scegliere il mini frigo più adatto alle esigenze dovrete innanzitutto chiedervi quali sono i prodotti che utilizzate di più. Questo è importante per scegliere un prodotto della giusta dimensione e che potrebbe avere anche dei pratici ripiani removibili.

Inoltre, bisogna prestare grande attenzione alla temperatura. Questa, infatti, non deve mai scendere sotto gli 0°, temperatura ideale per far sì che non si congelino.

Perché dovreste acquistarne uno

I vanity fridge per i prodotti di bellezza hanno due caratteristiche che li rendono piuttosto indispensabili: vi permettono di conservare i prodotti, soprattutto quelli delicati, più a lungo e le creme se applicate fredde vanno a restringere i vasi sanguigni. Questa freschezza darà alla vostra pelle un aspetto più sodo e compatto.

Mini frigo: ecco quali acquistare