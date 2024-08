Mina Settembre 3, l’errore di Domenico costerà caro: “Cambierà tutto”

Mina Settembre 3, le anticipazioni per la nuova stagione: l’errore di Domenica costerà caro e porterà conseguenze che cambieranno tutto.

Settembre si avvicina e conseguentemente si avvicina anche il ritorno delle grandi fiction, sia in casa Rai che Mediaset. Anche la stagione televisiva 2024-2025 sarà ricchissima di contenuti per tutti gli spettatori, tra nuove stagioni e progetti al loro esordio assoluto sul piccolo schermo.

Se, lato Mediaset, c’è grande attesa per il ritorno de I Cesaroni, a distanza di tantissimi anni, sponda Rai tra le varie fiction attese c’è sicuramente Mina Settembre, prossima a fare il suo ritorno in onda con la terza stagione. La serie con Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale Mina ha entusiasmato, con le sue trame, tantissimi spettatori, facendo il pieno di ascolti su Rai 1.

Per questa terza stagione confermati nel cast, oltre all’intoccabile protagonista, anche Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito. Il pubblico vedrà anche volti nuovi con le new entry Luca Ward, Chiara Russo e Adriano Pantaleo, sebbene abbia salutato Giorgio Pasotti e Marina Confalone. Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Ecco le anticipazioni per la terza stagione, la scelta di Domenica costerà caro e avrà delle conseguenze che cambieranno nettamente le cose.

Mina Settembre 3, cosa succederà nella nuova stagione: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni trapelate per la terza stagione di Mina Settembre, Domenico sarà sempre più importante nella vita di Mina, anche a distanza; ritornato a Napoli dalla Spagna per stare vicino a Mina, coltiverà un bel rapporto anche con Viola, che grazie a Domenico avrà modo di rintracciare la sua madre biologica.

Viola aveva però chiesto a Mina di adottarla, con l’assistente sociale che ha accettato: nella nuova stagione si affronterà anche il tema della maternità, sebbene le azioni di Domenico (fatte alle spalle di Mina) potrebbero incrinare definitivamente il suo rapporto con l’assistente sociale. Cosa succederà alla storia d’amore? Sciolto il triangolo con l’addio a Claudio, Mina potrebbe ritrovarsi ad affrontare nuovamente degli ostacoli importanti per quanto riguarda la sua vita amorosa…

Tra varie tematiche sociali, trame intriganti e colpi di scena, Mina Settembre si prepara a fare il pieno di ascolti anche per questa stagione televisiva. Quanto alla messa in onda, la serie verrà trasmessa, con molta probabilità, nei primissimi mesi del 2025: il periodo indicativo pare sia subito dopo la fine del Festival di Sanremo, dove gli attori del cast potrebbero anche essere ospitati a fini promozionali.