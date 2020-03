Simbolo della canzone italiana, Mina non è solamente una grandissima artista. È anche un’icona, colei che ha rivoluzionato il panorama musicale del nostro Paese. Un mito al femminile, che non si spegne anche se sono passati più di 40 anni dalla sua ultima apparizione pubblica. Oggi Mina compie 80 anni, e vogliamo ricordarla così.

Un viaggio nel tempo, alla scoperta di Mina

Nata il 25 marzo 1940, Mina Anna Maria Mazzini ha scoperto di avere una grande passione per la musica trasmessale da sua nonna Amelia, una cantante lirica. Giovanissima, ha iniziato ad esibirsi quasi per scherzo assieme ai suoi amici in alcuni locali toscani, dove era solita passare le vacanze estive. Ed è lì che tutti si sono accorti del suo talento ineguagliabile.

Mina ha una voce fuori dal comune, una musicalità che ha fatto di lei un’icona italiana. Nel suo curriculum vanta un’infinità di collaborazioni e decine di brani che hanno fatto la storia della musica. Artista eclettica e versatile, Mina si è dedicata ad un repertorio vastissimo che va dal pop all’opera, passando per il jazz e il rock’n’roll. E il suo travolgente successo non si è limitato a rimanere entro i confini nazionali.

La cantante ha inciso brani in molte lingue diverse, per soddisfare un pubblico sempre più variegato. Tra gli artisti internazionali che ne hanno riconosciuto il talento ci sono nientemeno che Frank Sinatra, Louis Armstrong e Liza Minelli – quest’ultima l’ha definita “la più grande”.

Mina, un’artista senza tempo

Correva l’anno 1978, e il pubblico era in fermento per l’ultimo tour dal vivo della grandissima artista. Undici concerti hanno segnato ancora una volta il successo di Mina, che ha allietato i suoi fan con delle esibizioni di cui si parla ancora oggi. Il 23 agosto di quello stesso anno si è tenuta l’ultima esibizione live della cantante, da cui è stato prodotto un album che ha subito avuto un riscontro travolgente tra il pubblico.

Sono passati 42 anni, e Mina non si è più ripresentata sulle scene. Ma ha continuato a regalarci grandi opere d’arte – così possiamo classificare le sue canzoni. E quelle del passato rimangono dei pilastri della musica italiana, a imperitura memoria di un mito che non si dissolve, nonostante il tempo che inesorabilmente scivola via lento.

Il compleanno della grande artista

Quest’oggi, 25 marzo 2020, Mina spegne 80 candeline. Anche questo compleanno lo trascorrerà nell’intimità della sua famiglia, come ormai accade da tanti anni a questa parte. Ma sappiamo che l’Italia intera è pronta a celebrare questo grandissimo appuntamento, ricordando un’artista il cui successo rimarrà scolpito per sempre nella storia musicale del nostro Paese.

