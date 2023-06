Milkshake, fresca golosità da gustare in estate: come si prepara la versione al cioccolato

Il milkshake al cioccolato è una bevanda rinfrescante che non passa mai di moda. Ecco come fare per prepararlo al meglio.

La primavera ha finalmente lasciato il posto alla calda estate. Non è sempre facile resistere al clima di queste giornate, ma una buona merenda rinfrescante può aiutare a sentirsi molto meglio. Tra i must intramontabili ci sono senza dubbio i milkshake. I gusti disponibili sono molteplici: c’è chi opta per la frutta e chi, al contrario, preferisce orientarsi verso le creme.

In questo caso, il cioccolato non può mai mancare. Per consumare questa deliziosa bevanda, non sarà più necessario raggiungere la gelateria più vicina perché, con le seguenti indicazioni, la realizzazione della ricetta apparirà sorprendentemente facile. Grandi e piccini non potranno fare a meno di rimanere stupefatti davanti al gusto intenso, ma fresco, del milkshake al cioccolato.

Una ricetta rinfrescante per contrastare il caldo estivo: come realizzare un ottimo milkshake al cioccolato

Preparare un buon milkshake al cioccolato non richiede grandi doti culinarie. I passaggi sono semplici e il numero di ingredienti è limitato. L’obiettivo finale è quello di ottenere una miscela cremosa, senza grumi e dal sapore irresistibile.

Ingredienti

250 gr di gelato artigianale al cioccolato;

20 gr di zucchero;

Cioccolato fondente (nella quantità desiderata);

150 gr di latte intero (evitare i prodotti lunga conservazione).

Procedimento

Prima di iniziare a utilizzare gli ingredienti, è necessario munirsi di un frullatore. Al suo interno, bisogna inserire i 250 gr di gelato al cioccolato. In commercio questo gusto è prodotto da quasi tutte le marche. Basterà seguire i propri gusti per scegliere quello più adatto a una buona merenda pomeridiana. La seconda fase comporta l’aggiunta di 20 gr di zucchero (che corrispondono circa a 4 cucchiaini) e di 150 gr di latte intero freddo.

Per quanto riguarda l’ultimo ingrediente, si consiglia di lasciarlo in frigo per un po’ di tempo prima di versarlo perché la bassa temperatura è un fattore indispensabile. Per farla scendere ancora, si potrà usufruire anche di alcuni cubetti di ghiaccio. A questo punto, dopo aver frullato il tutto, non si deve fare altro che trovare dei recipienti accoglienti per servire il proprio gustosissimo milkshake.

La rifinitura tramite scaglie di cioccolato fondente aggiungerà un tocco di classe imperdibile. Se si vuole riprodurre l’effetto della gelateria, è possibile consumarlo tramite cannucce di carta o di vetro. I tempi di preparazione sono molto brevi e, perciò, si può realizzare anche durante un pomeriggio in compagnia di amici, magari deviando l’attenzione dalla cucina in modo da regalare a tutti una bellissima sorpresa.

In caso si voglia bere in un momento successivo, è necessario conservarlo in frigorifero per un tempo non superiore alle 24 ore. L’idea di riporlo nel freezer per avere un effetto ghiacciato non è tra le migliori dato che, in questo modo, si rischierebbe di perdere la consistenza cremosa tipica della bevanda.