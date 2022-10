Travel blogger e content creators: i migliori italiani in Rete

Il web ci propone ogni giorno milioni di contenuti, ma quali scegliere se siamo alla ricerca di nuove mete da scoprire e itinerari di viaggio appassionanti? Ecco i migliori travel blogger e content creators italiani che renderanno la nostra scelta un po’ meno difficile di quanto si possa immaginare…

I migliori travel blogger e content creators italiani da seguire

Amanti dei viaggi, siete pronti a esplorare i luoghi più belli e inaspettati del mondo? Scopriamoli insieme grazie ai migliori travel blogger italiani, content creators che hanno fatto della passione per l’avventura e la fotografia un percorso sempre nuovo e avvincente!

Foto Instagram | @nickpescetto

Nick Pescetto è sicuramente uno dei re indiscussi dell’avventura in giro per il pianeta, e con i suoi contenuti video ci porta dentro un universo di colori, profumi e sapori da urlo! Non per caso è noto anche come il “cacciatore di brividi”, e non possiamo non farci conquistare dalle sue immagini!

Per un tuffo mozzafiato tra gli splendori della natura made in Italy, non possiamo dimenticare Flavio Valabrega aka Flavio Hikes, uno dei travel blogger più prolifici e seguiti della Rete con i suoi itinerari favolosi da scoprire per farsi ispirare e vivere in prima persona la magia del pianeta.

Youtuber di viaggi, o travel vlogger, Nicolò Balini aka Human Safari è uno dei volti da seguire assolutamente in ambito content creators italiani. Fotografo e videomaker, con il suo mondo di “viaggiatore professionista” promette scintille d’avventura in giro per il mondo! Cosa aspettate? Sul web non ci sono solo fashion blogger da seguire, ma anche veri e propri esperti di viaggi da cui lasciarsi catturare…