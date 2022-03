Se ti senti stressata, concediti una vacanza in uno di questi resort

L’arrivo della bella stagione è l’occasione perfetta per scoprire la natura e fare un tuffo nel relax staccando da tutto e da tutti! Se vi sentite sotto stress e avete bisogno di ricaricare le pile, niente di meglio di una vacanza in uno di questi resort…

I migliori resort sulle Dolomiti

Avete mai fatto una vacanza in primavera? Con l’arrivo della bella stagione, non c’è niente di meglio di un tuffo rigenerante e rilassante tra i migliori resort d’Italia! Uno dei luoghi più incantevoli è senza dubbio il Vigilius mountain resort, per scoprire il lato green di una pausa lontana dalla frenesia e dallo stress.

È uno scrigno incastonato tra i tesori dell’Alto Adige, con l’eco-design hotel a Lana, splendida località a 8 Km da Merano – Alto Adige. Situata a 1500 metri d’altezza, sulle pendici del Monte San Vigilio, questa struttura gode di una vista meravigliosa sulla Val d’Adige, incorniciata dalle Dolomiti. L’hotel, primo Casa Clima classe A in Italia, è una perfetta fusione di avanguardia e comfort: materiali predominanti sono legno (larice), vetro, pietra (quarzite argentea) e argilla. Il design, affidato a Matteo Thun, rispecchia un concept affascinante: “Eco, non ego”. Il Vigilius mountain resort è un rifugio in cui la natura si esprime in tutta la sua bellezza e restituisce agli occhi e al cuore un abbraccio indimenticabile! È considerato un’isola fra le montagne, raggiungibile solo con la funivia…

Un altro gioiello in cui fare una vacanza da sogno nel segno dell’anti stress è l’Adler Spa Resort Dolomiti, un luogo magico che unisce benessere e relax in una struttura ricca di offerte per ogni esigenza.

Si trova tra cime maestose e paesaggi naturali straordinari, nella regione turistica della Val Gardena che è la location mozzafiato di cui non potrete più fare a meno! L’eleganza minimalista della struttura coniuga tradizione e modernità in una meraviglia tutta da vivere.