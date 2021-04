Si avvicina l’estate, la stagione del gelato: cosa c’è di meglio che prepararsene uno in casa, magari dietetico? Grazie alle gelatiere, è possibile preparare in casa quello artigianale oppure ottimi frozen yogurt con pochissimi ingredienti (qui la ricetta), controllando l’apporto calorico. Infatti, è possibile controllare la quantità di zucchero, in favore della frutta.

In vista dell’estate non è necessario rinunciare al gusto dolce del gelato, basta scegliere l’elettrodomestico migliore e sbizzarrirsi con la fantasia: ecco i modelli migliori da acquistare subito.

Gelatiera Silvercrest

Foto Lidl

Super economica, la gelatiera Lidl è molto pratica: permette di produrre 700 ml di gelato a base di latte oppure di sorbetto e ha una potenza di 90 Watt. Compresi nella scatola ci sono recipiente graduato, spatola in silicone, set di 5 cucchiaini misuratori e 6 ricette.

Fooing

Foto Amazon

La macchina per il gelato Fooin (ora in offerta speciale), dal design vagamente retro, ha una capacità di 1,5 l e permette di preparare anche sorbetti e frozen yogurt in pochissimo tempo: 15-25 minuti e il vostro dolce è pronto.

Gelatiera Elli

Foto Amazon

Quella Elli con compressore autorefrigerante è una delle gelatiere dal design più compatto (39 x 26 x 21,5 cm), ideale per essere riposta facilmente. Ha una capienza di 1,2 l ed è dotata di un pratico cestello in acciaio inox estraibile.

H. Koenig HF320

Foto Amazon

H. Koenig HF320 è una delle gelatiere più potenti (180 w) e capienti: in 40 minuti prepara fino a 2 litri di gelato. Con questo elettrodomestico è possibile anche preparare le granite.