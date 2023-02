San Valentino: la lista dei migliori film da guardare (e qualcosa che non ti aspetti)

Ci fanno sognare e persino innamorare, e alcuni ci restano nel cuore come un ricordo indelebile. No, non stiamo parlando dei “principi azzurri” che potremmo incontrare nella nostra vita, ma dei migliori film romantici da guardare a San Valentino di cui non possiamo proprio fare a meno. Scopriamo quali sono i titoli da vedere in occasione di questa festa (ma potrebbero piacerti anche se sei single e non vuoi una storia d’amore…)!

I migliori film da guardare a San Valentino? Li trovi on demand…

Per San Valentino i migliori film da vedere li trovi on demand su piattaforme come Netflix, Prime Video, Now e Disney+, e alcuni sono tra i titoli d’amore più belli di sempre da guardare senza se e senza ma!

Nella nostra selezione per la festa degli innamorati ci sono grandi classici e new entry deliziosi, veri e propri inni alla coppia (anche se a volte scoppia) tra intense emozioni e colpi di scena in fatto di affari di cuore. Dopo aver visto le migliori serie tv a tema, scopriamo i 10 migliori film da guardare il 14 febbraio (e perché no, anche prima o dopo San Valentino)…

Licorice Pizza (Prime Video)

Con il film Licorice Pizza respiriamo la brezza del primo amore e ci tuffiamo in un mondo dove niente è scontato e niente è come sembra… L’idea perfetta per godersi una pellicola in cui spiccano passioni e sogni travolgenti e irresistibili!

Pretty Woman (Disney+)

Pretty Woman è il classico del genere per eccellenza, noto per essere tra le 10 pellicole romantiche più belle di sempre! Iconico e intramontabile, vede protagoniste due giovani star del calibro di Julia Roberts e Richard Gere. Il risultato è assicurato: non potrai più dimenticare una storia così.

La La Land (Infinity)

Acclamatissimo da pubblico e critica, La La Land ci porta dentro la love story senza tempo tra un’aspirante attrice e un musicista jazz. Imperdibile se volete una dose extra di zuccheri per San Valentino (e gli interpreti Emma Stone e Ryan Gosling non deludono).

Cinquanta sfumature di rosso (Apple Tv)

Avete amato Cinquanta sfumature di grigio e il suo sequel sulle tinte del nero? Bene, Cinquanta sfumature di rosso è perfetto per rappresentare il senso di un San Valentino nel segno della passione travolgente sull’onda di una storia in cui lussuria e tensioni si intrecciano senza sosta. E volete perdervi le evoluzioni roventi tra Dakota Johnson e Jamie Dornan?

Scrivimi ancora (Prime Video)

#ScrivimiAncora è una commedia romantica davvero imperdibile e riporta alla mente gli amori che viaggiano sulla scia di una lettera! Scambi intensi a distanza fanno di questo film un vero gioiellino del genere romantico.

Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi (Netflix)

Sandra Bullock è la star di questa pellicola, dove non mancano i colpi di scena in salsa rosa: in Two Weeks – Due settimane per innamorarsi, la storia assume contorni inaspettati quando un’avvocatessa che lavora per un magnate egocentrico, ma molto intrigante, decide di licenziarsi. È a quel punto che emerge una verità spiazzante nei loro veri sentimenti…

Amore & altri rimedi (Infinity)

A San Valentino è davvero impossibile non perdersi tra le maglie e le magie di Amori & altri rimedi, in cui Anne Hathaway interpreta un indomito spirito libero pronto a sfidare se stesso con… una relazione stabile!

Marry me- Sposami (Apple Tv)

Una Jennifer Lopez strepitosa ci aspetta in questa deliziosa pellicola dove zucchero e sale si alternano a formare una trama non solo d’amore, ma anche di introspezione. Marry me- Sposami racconta una storia d’amore improbabile e un appuntamento all’altare tra due perfetti sconosciuti…

Notting Hill (Netflix)

I protagonisti di questo straordinario classico del romanticismo made in Hollywood non potevano non essere Julia Roberts e Hugh Grant, che hanno reso Notting Hill uno dei film più rappresentativi del genere. Provare per credere…

A Star in Born (Netflix)

Se anche a San Valentino non riuscite a rinunciare alla vostra dose quotidiana di dramma, preparate lacrime e popcorn: il film A Star is Born, con Lady Gaga e Bradley Cooper, è proprio quello che serve per festeggiare l’amore davanti allo schermo…