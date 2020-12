I migliori film di Natale da guardare su Sky

L’aria natalizia inizia a farsi sentire e con lei anche la nostra voglia di passare le serate sul divano guardando film e mangiando popcorn o ciò che più ci piace. Quest’anno Sky pensa al Natale e propone, dal 1 dicembre al 6 gennaio, per il decimo anno, Sky Cinema Christmas.

Il canale 303 della piattaforma televisiva offrirà per più di un mese una programmazione speciale dedicata proprio al periodo natalizio.

Tra film a tema, commedie per tutta la famiglia e grandi titoli, ovviamente caratterizzati dal “christmas mood”, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Scegliere tra i 40 titoli proposti da Sky Cinema Christmas potrebbe essere piuttosto difficile. Proprio per questo abbiamo selezionato per voi i migliori film di Natale da vedere, su Sky, durante le festività.

S.O.S. Fantasmi

Se siete amanti dei film cult, non potete assolutamente lasciarvi scappare questo lungometraggio, diretto da Richard Donner e uscito nel 1988.

Il film racconta la storia di un cinico produttore televisivo, interpretato da Bill Murray, che dopo aver allontanato tutte le persone a cui vuole bene, sta realizzando un programma tratto dal “Racconto di Natale” di Charles Dickens.

Come nel racconto dello scrittore inglese, si presenteranno al produttore tre fantasmi, che gli faranno ripercorrere alcune tappe della sua vita e lo faranno riflettere sui suoi comportamenti.

Una curiosità: il titolo in lingua originale è Scrooged, e fa proprio riferimento al romanzo di Dickens. In Italia è stato curiosamente tradotto con lo stesso titolo con cui è stato lanciato, sul mercato francese, il film Ghostbusters, nel quale recita proprio Bill Muray, SOS Fantomes.

L’amore non va in vacanza

Il film, uscito nel 2006, e disponibile dal 1° dicembre su Sky Cinema Christmas, racconta la storia di una produttrice americana e una giornalista inglese, entrambe deluse dalle loro storie d’amore, che decidono, pur non conoscendosi, di scambiarsi gli appartamenti via internet.

Per le due donne, interpretate da Cameron Diaz e Kate Winslet, lo scambio di case sarà l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

Una commedia natalizia e decisamente super romantica, che vede accanto a questo due dive di hollywood Jude Law e Jack Black.

Love actually – L’amore Davvero

Se siete amanti della combo commedia romantica e Natale, Love Actually è il film che fa per voi. Diretto da Richard Curtis, uscito nel 2003, questo lungometraggio disponibile su Sky ha un cast davvero stellare che vede recitare insieme: Hugh Grant, Collin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

La pellicola, ambientata durante le festività natalizie, racconta le storie di nove personaggi che, in una Londra innevata e addobbata a festa, si intrecciano per raccontate le mille sfumature dei rapporti umani e, ovviamente, dell’amore.

Una poltrona per due

Un’altra pellicola cult natalizia è sicuramente una poltrona per due, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Il film, del 1983, racconta la storia di un broker e un mendicante le cui vite vengono stravolte a causa di una scommessa.

Di quale scommessa si tratta? Se non l’avete mai visto noi non facciamo spoiler. Per scoprirlo basta accendere la tv e recuperarlo su Sky Cinema Christmas.

Il primo Natale

Questo lungometraggio, disponibile su Sky Cinema Christmas, è diretto e interpretato da Ficarra e Picone, che nel 2019 si sono cimentati per la prima volta con un “cinepanettone”.

La pellicola racconta la storia di Salvo, un ladro, e Valentino, un sacerdote, che vengono catapultati ai tempi della nascita di Gesù Cristo in Palestina. I due compagni di avventure, come spesso accade nei loro film, si cacciano in mille guai.

Una commedia leggera e divertente, nonché perfetta per il periodo natalizio, da guardare con la propria famiglia.

Natale in affitto

Se siete super fan di Ben Affleck, Natale in affitto, disponibile su Sky Cinema Christmas, è il film che fa per voi.

La pellicola, con protagonisti il nostro Ben e James Gandolfini, racconta la storia di un uomo d’affari, ormai privo di legami e di rapporti affettivi che, colto da un attacco di nostalgia, decide di tornare nella casa dove ha trascorso la sua infanzia, passando le festività natalizie con persone a lui totalmente sconosciuta.

Una commedia divertente, a tratti anche romantica, da guardare insieme alla famiglia o alla propria dolce metà.

L’apprendista di Babbo Natale

Sky pensa anche ai più piccoli e, tra le proposte per il Natale, c’è anche questo film d’animazione che racconta la storia di Nicolas, un buffo bambino che dovrà prendere il posto di Babbo Natale, ormai prossimo alla pensione.

Nicolas dovrà così imparare a prendersi cura delle renne, a guidare la slitta e a scendere dal camino. Insomma, dovrà diventare un Babbo Natale provetto.